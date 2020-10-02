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Aktüel Türkiye'nin ilk lityum iyon pil üretim tesisinin temeli Kayseri'de atıldı (1)
Aktüel

Türkiye'nin ilk lityum iyon pil üretim tesisinin temeli Kayseri'de atıldı (1)

ASPİLSAN Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Hakkı Doğankaya: - "ASPİLAN Enerji, savunma ve sanayimizin kullandığı ve kullanacağı mobil araç ve sistemlerin ihtiyaç duyacağı lityum-iyon silindirik pillere ilave olarak prizmatik ve lityum iyon piller ile her türlü araç pili, yakıt pili, süper kapasitör, katı elektrolit, sıvı hidrojen ve metal anotları özgün, yerli ve milli olarak eş güdümlü çalışmalarla tasarlamayı ve üretmeyi planlamıştır" - Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü Sadık Piyade: - "Bir daha ambargolarla tehdit edilmeyelim diye yatırım hamlemizden biri bu yatırım"

Yeniakit Publisher
2020-10-02 13:32:43 -
Türkiye'nin ilk lityum iyon pil üretim tesisinin temeli Kayseri'de atıldı (1)

KAYSERİ (AA) - ASPİLSAN Enerji tarafından kurulacak Türkiye'nin ilk lityum iyon pil üretim tesisinin temeli, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da katıldığı törenle atıldı.

ASPİLSAN Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Hakkı Doğankaya, Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulacak tesisin temel atma töreninde yaptığı konuşmada, firmanın gelecek yıl 40'ıncı yılını kutlayacağını söyledi.

ASPİLSAN'ın Kayseri halkı tarafından kurulduğuna işaret eden Doğankaya, temeli atılan tesisin tarihi dönüm noktası olduğunu dile getirdi.

Doğankaya, firmalarında yaklaşık 300 çeşit batarya sistemi ve 20 çeşit akü sistemi üretildiğini belirterek şöyle devam etti:

"Yapılan yoğun çalışmalar, görüşmeler ve analizler sonucunda, 2030'lu yıllarda dünyada yüzde 40'lık pazar payıyla 47 milyar dolarlık hacme sahip olacak nikel magnezyum kobalt baz yapıda yılda 21 milyon adet üretim yapabilecek kapasiteyle, kullanım alanı en yaygın ve pazar payı en büyük olan silindirik pil üretimine başlamaya karar verilmiştir. Hazırladığı 12 yıllık yol haritası kapsamında ASPİLAN Enerji, savunma ve sanayimizin kullandığı ve kullanacağı mobil araç ve sistemlerin ihtiyaç duyacağı lityum-iyon silindirik pillere ilave olarak prizmatik ve lityum iyon piller ile her türlü araç pili, yakıt pili, süper kapasitör, katı elektrolit, sıvı hidrojen ve metal anotları özgün, yerli ve milli olarak eşgüdümlü çalışmalarla tasarlamayı ve üretmeyi planlamıştır."

Lityum-iyon pil tesisinin 25 bin metrekarelik alanda kurulacağını ve yaklaşık bir yılda tamamlanmasının planlandığını anlatan Doğankaya, tesisin yurt dışından temin edilecek makine altyapısıyla ilgili çalışmalarda da son aşamaya gelindiğini ifade etti.

"Yatırımla pil batarya konusunda bölgede lider konumuna gelinecek." diyen Doğankaya, Türkiye'nin savunma sistemlerinin, sanayisinin ve endüstrisinin önemli bir ihtiyacının yerli, milli ve katma değeri yüksek olarak yurt içinde giderileceğini bildirdi.

- "Oyun gişe rekorları kıracak"

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü Sadık Piyade de tesisin önemine işaret ederek, "Bir daha ambargolarla tehdit edilmeyelim diye yatırım hamlemizden biri bu yatırım. Bu yatırımdan sonra inşallah ASPİLSAN ürünleri de tanıtımlarda yer alacak. ASPİLSAN pil ve enerji depolama alanında lider kuruluş olacaktır." dedi.

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfını, milletin desteği ve dualarını arkasına alan, bağışçılarıyla kuvvetli gönül bağı kurmuş bir aile olarak niteleyen Piyade, "Bana göre bu birlikteliğin sahnedeki performansı çok büyük olacak. Hatta oyun gişe rekorları kıracak." diye konuştu.

Piyade, Türkiye'nin savaş gücünün artırılması ve buna benzer yatırımların yapılmasında kendilerini destekleyen, sayıları 150 bine ulaşan bağışçılara teşekkür etti.

Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi'nde 25 bin metrekare kapalı alanda faaliyet gösterecek tesis, pil üretim, batarya paketleme, Ar-Ge merkezi, idari ve sosyal tesisleri bünyesinde barındıracak.

(Sürecek)


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