Türkiye'nin ilk istihbarat gemisinden müjdeli haber

Türkiye'nin ilk istihbarat gemisi TCG UFUK’un (A-591) bu ay içerisinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmesi planlanıyor.

10. Deniz Sistemleri Semineri’nde yapılan açıklamaya göre Test ve Eğitim Gemisi A591 Ufuk’un Kasım ayı içerisinde teslim edilmesi planlanıyor. Daha önceden A591 UFUK istihbarat gemisinin 31 Temmuz 2020’de Türk Deniz Kuvvetleri’ne teslim edileceği ifade edilmişti. Son olarak Cumhurbaşkanı tarafından yapılan açıklamada deniz kabul test vurgusu yapılması UFUK’un Türk Deniz Kuvvetleri’ne teslim tarihinin ertelendiği şeklinde yorumlanmıştı.

Türk İstihbarat Gemisi UFUK

Türk Deniz Kuvvetleri’nin SIGINT platformuna yönelik ihtiyaçlarını karşılamak için MİLGEM Projesi Ada Sınıfı Korvet platformu üzerinden tasarlanan Test ve Eğitim Gemisi “Ufuk A-591” 9 Şubat 2019 tarihinde denize indirilmişti.

STM tarafından tasarlanan geminin üretimi için 2017 yılında İstanbul Tersanesi (İstanbul Shipyard) ile sözleşme imzalandı. 15 Mayıs 2017 tarihinde, STM ile İŞBİR arasında Test ve Eğitim Gemisinde (TVEG) kullanılacak olan 4× 750 kVA gücündeki jeneratörlerin sözleşmesi imzalandı. Geminin görev sistemleri Aselsan tarafından tedarik edilmektedir.

İstanbul Denizcilik Tersanesi tarafından 30 blok halinde imal edilen geminin üst bina ve direkleri dahil kızak üzerinde birleştirilmesi 24 Temmuz 2018’de tamamlandı. Gemi için yaklaşık 920 ton sac, 12,5 ton aliminyum, 6 bin 340 metre boru işlendi ve bir araya getirildi. İlk kaynağı 2 Mayıs 2017de yapılan ve resmi olarak A-591 borda numarası ve Ufuk adı verilen test gemisinin 31 Temmuz 2020’de teslimi planlanıyor. A-591 Ufuk Korveti, milli istihbarat sisteminin kapasitesinin artmasında önemli bir çarpan olacak.

Test ve Eğitim Gemisi A-591 Ufuk İstihbarat Gemisi (SIGINT&ELINT) olarak kullanılacak. Ufuk, 99,5 metre uzunluğa, 14,4 metre azami genişliğe 3,6 metre su çekimine ve 2400 ton deplasmana sahip. Yaklaşık 8600 kWsa toplam güç ile 18+ knot azami hıza ulaşabiliyor. 10 tonluk helikopter pistine sahip olan A-591 Ufuk, ağır iklim ve deniz şartlarında, uluslararası sular dâhil 45 gün boyunca kesintisiz seyir yapabilecek kapasiteye sahip.

Sosyal medyada geminin neden konvansiyonel silah sistemlerine sahip olmadığına ilişkin çokça soru soruluyor. Ufuk istihbarat amaçlı olduğu için, ayrıca tehdit olarak algılanmaması adına silah sistemlerine sahip değildir. Modern donanmalardaki muadillerinde de konvansiyonel silah sistemleri bulunmamaktadır. İstihbarat gemilerinin ana silah sistemleri sahip oldukları donanımlardır.