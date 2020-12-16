Türkiye'nin ilk İletişim Bilimi ve İnternet Enstitüsünden "araştırma odaklı proje" hedefi

İSTANBUL (AA) - ZEYNEP RAKİPOĞLU - İstanbul Ticaret Üniversitesi bünyesinde kurulan, içerik ve kapsam bakımından Türkiye'de ilk olma özelliğine sahip "İletişim Bilimi ve İnternet Enstitüsü", iletişim bilimi ve internet araştırmalarının geliştirilmesi ve uluslararasılaşması sürecine katkıda bulunmayı hedefliyor.

İletişim ve medya teknolojisi alanındaki hızlı ve kapsamlı gelişmelerin, iletişim biliminin yeni araştırma ve öğrenim alanlarına yönelmesini zorunlu kılması ihtiyacı dolayısıyla kuruluşu 2019 yılında onaylanan enstitü, bu yıl faaliyetlerine başladı.

Enstitü, hayatın her alanında anlamı giderek belirginleşen iletişim süreçleri ile iletişim ve medya teknolojisine ilişkin üretilen bilimsel bilgilerin; toplumun, kamunun ve sektörün gereksinimleri ve gelişim eğilimleri göz önünde bulundurularak, lisansüstü öğrenim programlarına eklemlenmesi ve öğrencilerin bilim alanına ilişkin bilgilerinin derinleştirilmesi ve perspektiflerinin genişletilmesini amaçlıyor.

İçerik ve kapsam bakımından "iletişim bilimi ve internet" alanında Türkiye'de kurulan ilk enstitü olma özelliğine sahip eğitim kurum, iletişim bilimi ve internet araştırmalarının geliştirilmesi ve uluslararasılaşması için katalizör işlevi görmesi hedefleniyor.

- Uluslararası projeler ile araştırma projelerinin geliştirilmesi amaçlanıyor

Enstitüde, "kurumsal iletişim", "medya ve iletişim çalışmaları" ve "sinema" yüksek lisans programları ile "halkla ilişkiler ve reklamcılık" ve "medya ve iletişim çalışmaları" doktora programları yer alıyor.

Daha önce Sosyal Bilimler Enstitüsü yapısı altında bulunan söz konusu programlarda eğitim gören öğrenciler, eğitimlerine İletişim Bilimi ve İnternet Enstitüsü'nde devam ediyor.

Enstitüde, lisansüstü eğitimlerin yanı sıra yurt dışında bulunan önemli üniversitelerle iş birliği yapılarak, uluslararası projelerin içerisinde yer alınması ve yeni araştırma projelerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

- "Türkiye'de internet endüstrisindeki boşluğu gidermek istedik"

İletişim Bilimi ve İnternet Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Füsun Alver, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iletişim bilimi alanında İstanbul ekolünün oluşturulması için 2000'li yıllardan beri böyle bir enstitüsünün kurulmasını istediklerini ifade etti.

İletişim ve medya teknolojilerinin, belirgin olarak sadece iletişimsel ve sosyal pratikleri değiştirmediğini, kültürü, ekonomiyi, politikayı ve bütünsel olarak toplumu dönüştüren bir yönelime sahip olduğunu belirten Alver, "Türkiye'de şu anda bir internet endüstrisi yok. Ortaya çıkan boşluğu gidermek için bu enstitüyü kurmaya karar verdik. Hem iletişim bilimini internetle ilintilendirebilecek teorik bağlantıyı kurabilmek hem araştırma metotlarını geliştirebilmek hem de lisansüstü alanda, yüksek lisans ve doktorada öğrenim planlaması yapabilmek için enstitüyü kurduk." diye konuştu.

Alver, Almanya'da bu tür enstitülerin olduğunu ama iletişim bilimiyle ilintisi bulunmadığını, toplum ve internetle ilgili enstitülerin olduğunu anlattı.

- "İletişim bilimini ve internet araştırmalarını bir araya getiren perspektif çizdik"

Türkiye'de ise Anadolu Üniversitesinde yıllar önce İletişim Bilimi Enstitüsü kurulduğunu fakat etkin faaliyette bulunmadığını kaydeden Alver, şöyle devam etti:

"Biz hem iletişim bilimini hem de internet araştırmalarını bir araya getiren bir perspektif çizdik. Enstitünün kuruluşu 2019 yılında Yükseköğretim Kurumu (YÖK) ve Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylandı. 2020'nin Ekim ayında resmen faaliyete geçtik. Öncesinde İstanbul Ticaret Üniversitesindeki lisansüstü programlar Sosyal Bilimler Enstitsünün çatısı altındaydı. Ekim ayında o programların da devrini üzerimize aldık. Toplam 150 öğrencimiz var. 3 tezli ve tezsiz yüksek lisans programı ile 2 doktora programımız var."

Prof. Dr. Alver, çalışma alanlarına ilişkin, "Uluslararası ve karşılaştırmalı iletişim, kurumsal ve kamu iletişimi yönetimi, internet araştırmaları, dijital sosyal ağlarda iletişim, dijital ve sosyal medya incelemeleri, dijitalleşme sürecinin gazetecilik pratiklerine etkisinin araştırılması, gazetecilik alanında yapay zekanın kullanılması gibi iletişim süreçlerini hem kurumsal hem de gazetecilik anlamında veya genel olarak dijital iletişim ağlarında incelemeler yapacağız. İnternet odak noktasında çalışacağız." bilgisini verdi.

Prof. Dr. Alver, yurt dışındaki üniversitelerle iş birliği yaparak uluslararası iletişim bilimi ve internet alanında perspektiflerini de güçlendirmek istediklerini ifade etti.

- Farklı alanlardan lisans mezunları enstitüye kabul edilecek

Enstitünün disiplinler arası bir yöneliminin olacağını, sadece iletişim biliminde değil, diğer sosyal bilimler, kültür bilimleri ve mühendislik alanları gibi pek çok farklı alandan lisans mezunlarını bünyelerinde barındırmak istediklerini belirten Alver, şunları söyledi:

"İnternet, mühendislik bilgilerini de gerektirebiliyor. Yapay zeka algoritmaları üzerinde çalışmak istiyoruz. İnternet ekonomisi de bizim için anlamlı. Bu anlamda iktisadi ve idari bilimler mezunları da var. Tabii ki öncelikli hedefimiz iletişim öğrencileri ama diğer bilim dallarının mezunlarına da kapılarımız açık. Türkiye'de interneti de içinde ve adında barındıran ilk enstitüyüz. Amacımız, araştırmaya odaklı lisansüstü programlarının yürütülmesi. Sadece lisansüstü öğrenim süreçlerinin planlanmasına değil, öğrencilerimizi araştırmaya da yöneltmek istiyoruz. Araştırma yapsınlar, yayın yapalım ve araştırmalarımızı, projelerimizi imkanlar ölçüsünde uluslararası ve ulusal başka üniversitelerle kurumlarla devlet veya özel sektörle bütünleştirmek istiyoruz."

Prof. Dr. Alver, bu anlamda İletişim Fakültesi ve hocalarının enstitüye ciddi bir kaynak sağladığını, fakülteyle kurdukları organik bağ ile iş birliği içinde gelişmeyi amaçladıklarını ifade etti.



