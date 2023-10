Türkiye'nin ilk başörtülü valisi sessizliğini bozdu

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, son günlerde kendisini hedef alan bazı medya kuruluşlarıyla ilgili açıklamada bulundu. Vali Yiğitbaşı, kendisinden önce yaşanmış bir olayın kendi döneminde olmuş gibi yansıtıldığını ve kendi fotoğraflarının kullanılarak algı yapıldığını söyledi.

Algı operasyonlarına tepki gösterdi

“Başörtülü ilk vali olduğunuz için mi hedef alınıyorsunuz?” sorusuna cevap veren Vali Yiğitbaşı şu ifadelerde bulundu:

“Bu sorunun cevabı muhtemelen öyle. Bu dezenformasyonların benim temsil ettiğim değerler ve kişilikle ilgili olduğunu düşünüyorum. Çünkü burada bir algı çalışması var. Benden önce olan bir olayı şu an olmuş gibi gösteriyorlar. Benim görevde olmadığım dönemde yaşanmış bir olayı, şu anda yaşanmış gibi ve benim görsellerimi kullanarak paylaşılıyor. Bugünkü bir örnek yani bu. Çok üstünde durmaya değmez ama görüyoruz yani bu tip örnekleri. Ama bu ülkenin kadınları, anaları mücadeleden vazgeçmez. Böyle şeylerde pes etmez. Onun için biz doğruları anlatmaya, gerçekleri herkesle paylaşmaya devam edeceğiz. Yalanın yalan olduğunu söyleyeceğiz. Bize güvenenlere inanarak kendi doğrularımızı anlatmaya, doğru bildiklerimizi yapmaya samimiyetle, inançla devam edeceğiz.”

Filistinli annenin sözlerini hatırlattı

İşgalci İsrail’in Gazze’deki katliamını kınayan Vali Yiğitbaşı, Filistinli annenin sözlerini hatırlatarak şu ifadelerde bulundu:

“Filistin'de daha önceki yıllarda yapılan bir röportajda bir anne şöyle bir şey söylemişti. Gerçekten hepimizin tüylerini diken diken edecek bir ifade: ‘Benim 4-5 tane çocuğum olması lazım. Çünkü 2 tanesi İsrail tarafından katledilecek. İki tanesi de bize baksın, geçiminizi sağlasın diye düşünerek biz gerçekten 4-5 çocuk isteriz anneler olarak.’ Gerçekten bu sivillere yapılan katliamın, hastane bombalamanın ya da Filistin'deki insanların hayatını her geçen gün daha da zorlaştıran bu uygulamaların kabul edilemez olduğunu açıkça söylemek istiyoruz. Ve ne yazık ki medyadaki manipülasyonların da buradaki o çirkin ve ahlak dışı savaşı diyeceğim. Çünkü savaşın bile biz Müslümanlarca bir ahlakı olmalı. Bu savaş da hem çok ahlaksızca çok canice bir savaş. Aynı zamanda medyada yine kendi yalanlarıyla dezenformasyonu bu savaşı körüklüyor ve ne yazık ki, bu katliamlara destek oluyor. Hastane katliamı nedeniyle Türkiye'de 3 gün yas ilan edildi. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Dışişleri Bakanımız çok ciddi diplomatik temaslarla bu konunun çözülmesi için Türkiye'nin garantörlüğü için canla başla gayret ediyorlar. Umuyoruz bu gözü dönmüşlükten bir an önce dönülür ve Türkiye bu noktada garantörlük çabasıyla, diğer çabalarıyla elinden geleni de yapmaya devam edecek. Diğer Müslüman ülkelerin de aynı şekilde elinden gelen her türlü imkanı seferber etmesi gerektiğine inanıyoruz.”

