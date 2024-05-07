Türkiye’nin ikinci astronotu yörünge için gün sayıyor

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, 12 Şubat tarihinde ülkemize dönerek Türkiye’nin uzay yolculuğunu başlattı. Bu kapsamda ikinci Türk astronot için çalışmalar da hız kazandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tuva Cihangir Atasever’in uzay programıyla ilgili önemli detaylar paylaştı.

Türkiye’nin ikinci astronotu olacak Tuva Cihangir Atasever’in uzaya fırlatılacağı tarih ortaya çıktı. Atasever’in 8 Haziran 2024 tarihinde ABD’nin New Mexico eyaletindeki Spaceport tesislerinden uzaya fırlatılacağı dile getirildi.

Tuva Cihangir Atasever, Virgin Galactic ve Axiom Space tarafından gerçekleştirilecek Galactic 07 görevine dahil olacak. Atasever, araştırmacı astronot rolünü üstlenecek. Bu kapsamda ise yörünge altı araştırma uçuşu sırasında 7 bilimsel deney gerçekleştirecek.

Bakan Kacır, Atasever’in yörünge altı araştırma uçuşunun bilimsel çalışmalara önemli katkılar sağlayacağını ifade etti. Projeye ilk başladıklarında kararlaştırdıkları şekilde, Tuva Cihangir Atasever’i de uzaya göndererek ikinci Türk astronot olma unvanını almasını sağlayacaklarını belirtti.

Bakan Kacır konuyla ilgili açıklamasında, “En başından proje anlaşmalarında kararlaştırdığımız üzere ilave bir maliyet oluşturmaksızın ikinci astronotumuz Tuva Cihangir Atasever’in yörünge altı araştırma uçuşu yaparak uzay deneyimi gerçekleştirmesi imkanı ortaya çıkardı. Böylelikle uzay sınırını geçen ve mikro yerçekimi ortamında bilimsel çalışmalara katkı sunan ikinci vatandaşımız Tuva Cihangir Atasever olacak” dedi.

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Tuva Cihangir Atasever kimdir?

Tuva Cihangir Atasever, 1992’de Ankara’da doğdu. Bilkent Üniversitesinde Elektrik ve Elektronik Mühendisliği okudu. Ardından Kaliforniya Üniversitesinde ise yüksek lisansını yaptı. Geçtiğimiz yıllarda ROKETSAN’da çalışan Atasever, şu anda ABD’de uçuşa hazırlanıyor.