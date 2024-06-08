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Teknoloji Türkiye'nin ikinci astronotu Atasever görevini tamamladı
Teknoloji

Türkiye'nin ikinci astronotu Atasever görevini tamamladı

Yeniakit Publisher
2024-06-08 21:41:00 -
Türkiye'nin ikinci astronotu Atasever görevini tamamladı

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever'in de içinde bulunduğu "VSS Unity" yörünge altı aracı Dünya'ya iniş yaparak seferini tamamladı.

Astronot Tuva Cihangir Atasever, "Uçuşumuz oldukça başarılı geçti. Bilimsel deneyler perspektifinden baktığımızda bütün objektiflerimizi yerine getirdik diyebilirim" dedi.

Atasever başarılı geçen seferden sonra yaptığı açıklamada, "Filistin halkının yaşadığı eziyet, dünyamızın güzelliğinin hak etmediği bir durum. Bunları sembolize etmek adına kefiyeyi yanımda taşıdım. Cumhurbaşkanımız 19 Mayıs'ta bana saat hediye etmişti. Uzay yolculuğumda operasyonlarda kullandığıma ek olarak onun hediyesi de vardı" dedi.

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