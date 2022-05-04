Türkiye’nin hububat stokları hasat sezonuna kadar dolu

RESUL EKREM ŞAHAN ANKARA

Yeni Akit’in Toprak Mahsulleri Ofisi yetkililerinden aldığı bilgilere göre Türkiye’nin hububat stoklarında herhangi bir sıkıntı yok. TMO stokları yeni hasat sezonuna kadar dolu düzeyde. TMO, un regülasyonu kapsamında un fabrikalarına uygun fiyatlı buğday desteğine de devam ediyor. Un regülasyonu çalışması ile halkımızın sofrasından eksik etmediği ekmeğin en önemli girdisi olan unun maliyet ve fiyatının düşürülmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda un ve fırıncılık sektörlerinin ürün arzında yaşanabilecek sıkıntılarını ve fiyat artışının oluşturduğu belirsizliğe ilişkin endişelerini gidermek amacıyla buğday, uygun fiyatlarla TMO stoklarından karşılanıyor.

Un regülasyonu çalışması kapsamında firmalardan buğday talepleri toplanırken fırıncılara ve Halk Ekmek fabrikalarına yapılacak un satışına dair fiyat taahhüdü alınıyor. Un fabrikalarının taahhüt ettikleri fiyatlara uyup uymadıkları da yakından takip ediliyor. Sonuçta ülkemizin toplam un üretiminin yüzde 70’ini gerçekleştiren firmalar, satış fiyatı taahhüdünü vererek TMO’dan ürününü teslim alıyor. TMO politikaları sayesinde fırıncılar ile Halk Ekmek fabrikaları uygun fiyatlı un temin edebiliyor. TMO bu uygulamayı yeni hasat sezonuna kadar da sürdürecek.

Hedef et, süt ve yemdeki artışın önüne geçmek!

Yürütülen çalışmaların, ülkedeki herkesi etkileyecek düzeyde olduğu belirtilen TMO açıklamasında, şu ifadelere yer verildi; “Besici ve yetiştiricilere de doğrudan yemlik hububat desteği sağlanıyor. Bu çalışmada yine yeni hasat sezonuna kadar yürütülecek. Yem regülasyonunda da un regülasyonu çalışmasında olduğu gibi arz ve fiyat hareketliliğindeki belirsizlikler nedenleriyle sektörün yaşadığı sorunların giderilmesi amaçlanıyor. Yem regülasyonu çalışması ile hayvancılıkla uğraşan üreticiler ve yem sanayisi ürün tedariki sağlıyor. Et, süt ve yem maliyetlerindeki artışın önüne geçmek hedefleniyor. TMO bu iki çalışmasında da önemli bir başarıya imza attı. Bu çalışmalar da yeni sezona kadar devam edecek.”