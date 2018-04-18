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Türkiye’nin havası en temiz ili belli oldu

2017 yılında Türkiye’nin havası en temiz olan ilinin Artvin olduğu saptandı.

18 Nisan 2018 Çarşamba 12:19
Türkiye’nin havası en temiz ili belli oldu

Medya takibinin önde gelen kuruluşu Ajans Press, Türkiye’nin hava kirliliği verilerini inceledi. Ajans Press’in Türk Toraks Derneği’nden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, 2017 yılında Türkiye’nin havası temiz olan ili ise Artvin olarak belirlendi. Türkiye’nin havası en kirli şehri ise Amasya oldu. Yıl içerisinde kirlilik limitini aşan diğer iller ise; Bursa, Manisa, Adana (Meteoroloji), Denizli(Bayramyeri) ve Niğde olarak belirlendi.

HABERLERİN SAYILARI ARTTI 

ITS Medya ve Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya incelemesine göre, hava kirliliği konulu haberlerin son yıllarda artışa geçtiği belirlendi.2015 yılında 7 bin 30 olan haber sayısı, 2016 yılında 7 bin 188, geçtiğimiz yıl ise 9 bin 775’e çıkarak son yılların en yüksek rakamına ulaştı. Avrupa Birliği limitlerine göre, Türkiye’de 180 istasyonun 156’sında geçen yıllara oranla daha fazla kirlilik olduğu tespit edildi. 62 istasyonda ise saptanan limit aşımının 180 günden daha fazla olduğu görüldü.

Dünya Sağlık Örgütü referans verileri baz alınarak hazırlanan rapora göre, Türkiye’deki 81 ilden 80’inin havasının kirli olması dikkat çekerken, büyük şehirlerdeki havası en kirli olan noktalar ayrıca belirlendi. Böylelikle, İstanbul’da Esenyurt en kirli ilçe olurken, onu sırasıyla Başakşehir, Ümraniye, Alibeyköy, Şirinevler, Aksaray, Yenibosna ve Kadıköy izledi. İzmir’de ise Gaziemir, Bayraklı, Bornova, Şirinyer, Alsancak, Karşıyaka, Güzelyalı ve Çiğli ilçeleri kirlilik limitini aşan yerler arasında yer aldı. Başkent Ankara’ya bakıldığında da limitin aşıldığı ilçeler; Kayaş, Sıhhiye, Demetevler, Keçiören, Cebeci, Dikmen, Sincan ve Bahçelievler şeklinde görüldü.

2016 yılı raporunda en temiz havaya sahip olan iller; Dersim, Artvin, Çanakkale (Biga)ve Adana (Doğankent) olurken bu yıl sadece Artvin’in havasının temiz olması dikkat çekti.

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 12:19
  1. Aksaray
  2. Niğde
  3. Manisa
  4. İzmir
  5. İstanbul
  6. Denizli
  7. Çanakkale
  8. Bursa
  9. Ankara
  10. Amasya
  11. Adana
  12. Türkiye’nin havası en temiz ili Artvin oldu

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