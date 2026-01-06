  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Sakın CHP'nin Gazına Gelmeyin: İngiltere’den Dönen Doktorlar Gerçeği!

Dün gece dünya Maduro’yu konuşurken Burkina Faso’da 15 Temmuz yaşandı! Fransa’nın planı ayaklarına dolandı

T 24 Hidayete mi eriyor? Sol cenahın sitesi bile “zıkkım’ın rezilliğini gördü

Gazeteci Faruk Bildirici’den Medyaya "Dil" Eleştirisi: Basın "Trump’ın Söylemine Teslim Oldu"

Tahir Elçi’nin karısı Türkan Elçi, yine kafayı çıkardı

ABD devlet başkanı Trump'ın Venezuela müdahalesi: Sanatçı dünyaya doğum kontrolü skandalını hatırlattı! Grönland çağrısı

Maduro Hakim Karşısına Çıktı: Tüm Suçlamaları Reddetti

Knesset kürsüsünden Netanyahu’ya tokat gibi sözler! İsrail Milletvekili Naama Lazimi “Sen bu ülkenin gördüğü en büyük felaketsin” diye haykırdı

CHP'li Esin Köymen'i terleten İBB sorusu

Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi: Trump orman kanunundan bahsediyor!
Yerel Türkiye’nin havası en kirli olan ili belli oldu
Yerel

Türkiye’nin havası en kirli olan ili belli oldu

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Türkiye’nin havası en kirli olan ili belli oldu

Dünya Hava Kalitesi Endeksi (AQI) verilerine göre Iğdır, 1 Ocak’tan itibaren Türkiye’nin havası en kirli ili oldu.

Dünya Hava Kalitesi Endeksi'ne (AQI) göre ölçülen yüksek partikül madde (PM2.5) değerleri, Iğdır'da hava kalitesinin "tehlikeli" seviyelerde seyrettiğini ortaya koydu. Uzmanlar, özellikle kış aylarında artan fosil yakıt kullanımı, meteorolojik şartlar ve kentteki hava sirkülasyonunun yetersizliğinin kirliliği artırdığına dikkat çekiyor. Yetkililer, çocuklar, yaşlılar ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların zorunlu olmadıkça açık havada uzun süre kalmaması gerektiğini belirtirken, maske kullanımı ve hava kirliliğine karşı bireysel önlemlerin önemini vurguladı. Iğdır, önceki yıllarda da benzer dönemlerde hava kirliliği sıralamasında üst sıralarda yer almıştı.

 

Iğdır'da restoran işleten Sinan Savaş, hava kirliliğinin çok arttığını belirterek, "Biz burada adeta zehir soluyoruz. Sabahları kalkıp çocuklarımızı okula gönderirken maske taktırmak zorunda kalıyoruz. Restoranımıza gelen vatandaşlar bile yemeklerini yiyip hemen evlerine dönüyor, hava kirliliği nedeniyle pek dışarı çıkamıyorlar. Birçok insan bu aylarda sırf hava kirliliği yüzünden bu şehri terk ediyor. Iğdır, yeşilliğiyle ve görselliğiyle çok güzel bir şehir. Ancak bu hava kirliliği sorununa devlet büyüklerimiz el atsa şehir çok daha yaşanabilir hale gelir. Restoranımızda akşam temizlik yapıp çıkıyoruz, sabah geldiğimizde ise sanki hiç temizlik yapılmamış gibi oluyor. Her yer toz içinde. Avizelerimizi size de göstereceğim, üzerleri resmen çamur gibi. Bu, bildiğimiz toz değil, sanki kimyasal bir madde yayılmış gibi" dedi.

 

Savaş, hava kirliliğinden dolayı restoran işletmenin zor olduğunu belirterek, "Toz her tarafa saçılmış, çamur gibi bir tabaka oluşturuyor. Sabah paspas atıyoruz, iki saat sonra tekrar paspas atmak zorunda kalıyoruz. Önce abartıldığını sandım ama kendim de fark ettim. Çalışanlara ‘Buraları silelim' dediğimde, ‘Ağabey daha az önce sildik' diyorlar. Gerçekten de bir, iki saat sonra her yer yeniden kirleniyor. Hava kirliliği nedeniyle camlarımızı bile açamıyoruz. Camı açtığımız anda her taraf tozla doluyor. Bu kirlilik içeriye, dışarıya, her yere işlemiş durumda. Sürekli temizlik yapmaktan başka bir şey yapamaz hale geldik. İşimizi gücümüzü bırakmış, adeta hayatımızı temizlikle geçiriyoruz" dedi.

Uyuşturucu bahane, petrol şahane! Lopez ABD’nin kirli planını ifşa etti: ABD’nin haydut saldırısını durdurun
Uyuşturucu bahane, petrol şahane! Lopez ABD’nin kirli planını ifşa etti: ABD’nin haydut saldırısını durdurun

Dünya

Uyuşturucu bahane, petrol şahane! Lopez ABD’nin kirli planını ifşa etti: ABD’nin haydut saldırısını durdurun

Haydut devlet ABD: Kirli darbeler ve Venezuela’da son perde
Haydut devlet ABD: Kirli darbeler ve Venezuela’da son perde

Gündem

Haydut devlet ABD: Kirli darbeler ve Venezuela’da son perde

Rusya'dan ABD’ye Maduro tepkisi: Kirli ellerinizi çekin!
Rusya'dan ABD’ye Maduro tepkisi: Kirli ellerinizi çekin!

Gündem

Rusya'dan ABD’ye Maduro tepkisi: Kirli ellerinizi çekin!

Kirli algı operasyonuna aileden tokat gibi cevap: Şehidimizin aziz hatırasını rahat bırakın!
Kirli algı operasyonuna aileden tokat gibi cevap: Şehidimizin aziz hatırasını rahat bırakın!

Gündem

Kirli algı operasyonuna aileden tokat gibi cevap: Şehidimizin aziz hatırasını rahat bırakın!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23