Türkiye’nin Havadaki Kalkanı 'Çelik Kubbe'de Vites Artıyor: Düşmana Geçit Yok!

Türkiye, savunma sanayiindeki tam bağımsızlık hedefine dev bir adım daha yaklaştı. Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK) kararıyla başlatılan ve Cumhurbaşkanlığı tarafından yakından takip edilen "Çelik Kubbe" projesinde vites yükseltildi. ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, SSB ile imzalanan sözleşme değişikliği duyuruldu.

Bu imza, sadece bürokratik bir işlem değil; Türk hava sahasının "dijital ve fiziki" olarak tamamen koruma altına alınmasının startı anlamına geliyor.

"Sistemler Sistemi": Katmanlı Koruma Nedir?

Çelik Kubbe, tek bir füze veya radar sistemi değil; Türkiye'nin sahip olduğu tüm savunma gücünün tek bir vücut gibi hareket etmesini sağlayan bir "Sistemler Sistemi".

Proje kapsamında;

Çok Alçak İrtifa: Korkut ve İhtar sistemleri,

Alçak ve Orta İrtifa: HİSAR A+ ve HİSAR O+ füzeleri,

Yüksek İrtifa ve Uzun Menzil: SİPER Ürün-1 ve geliştirilmekte olan SİPER Ürün-2 sistemi,

birbirinden kopuk değil, entegre bir şekilde çalışacak. Yani sınırımızdan giren bir tehdidi SİPER görecek, gerekirse KORKUT vuracak.

Gök Vatan'ın "Yapay Zeka" Destekli Beyni

Çelik Kubbe’nin en korkutucu gücü ise görünmeyen tarafında, yani yazılımında saklı. RADNET (Radar Ağı) ve HAKİM (Hava Komuta Kontrol Sistemi) üzerinden çalışan sistem, yapay zeka desteğiyle gökyüzünün anlık haritasını çıkarıyor.

Sistem şu şekilde işleyecek:

Tespit: Türkiye'nin dört bir yanındaki radarlar, tehdidi (İHA, SİHA, Seyir Füzesi veya Savaş Uçağı) anında tespit edecek. Teşhis: Yapay zeka, bunun dost mu düşman mı olduğunu milisaniyeler içinde analiz edecek. İmha: Tehdit hangi irtifadaysa, o irtifadaki en uygun silah sistemine (Örneğin SİPER'e veya HİSAR'a) otomatik emir gidecek.

Dosta Güven, Düşmana Mesaj: "Artık Pazar Değil, Üreticiyiz"

Yıllarca Patriot veya S-400 tartışmalarıyla vakit kaybeden Türkiye, Çelik Kubbe projesiyle "kendi göbeğini kendi kesen" ülke konumuna yükseldi. Uzmanlar, bu projenin tamamlanmasıyla birlikte Türkiye'nin hava savunma konusunda dünyanın sayılı ülkeleri arasına gireceğini belirtiyor.

ASELSAN’ın öncülüğünde; ROKETSAN, TÜBİTAK SAGE ve MKE gibi devlerin de katkısıyla örülen bu çelik ağ, Türkiye’nin bölgesel liderliğini perçinleyecek.