Türkiye'nin hamlesi sonrası tutuştular! Yunanistan'dan skandal sözler

Geçtiğimiz günlerde Trablus'ta Türkiye ve Libya arasında hidrokarbon anlaşması imzalandı. Anlaşma sonrası Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, mevkidaşı Necla Manguş'la kameraların karşısına geçerek Türkiye ve Libya arasında hidrokarbon alanında mutabakat muhtırası imzalandığını açıkladı.

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin izlediği akıllı politikalar sayesinde enerji konusunda bir transit ülke olduğunun altını çizerek, "Bugün geçmişte imzaladığımız anlaşmalar, bugünkü imzaladığımız anlaşmalar iki egemen devlet arasında Libya ve Türkiye arasında kazan-kazan anlayışıyla imzalanan anlaşmalardır. Dolayısıyla üçüncü ülkelerin, iki egemen ülkenin imzaladığı anlaşmaya müdahale etme hakkı yoktur. Onların ne düşündüğü önemli değil. Önemli olan, bizim imzaladığımız anlaşmalar iki ülke ve iki ülke halkına faydalı mı, faydalı değil mi? Biz buna bakarız. İmzaladığımıza göre de burada karşılıklı fayda görüyoruz, kazan-kazan anlayışıyla" sözlerine yer verdi.

Dendias'tan skandal sözler

Ancak bu anlaşmayı Yunanistan hala hazmetmiş değil... Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Lefkoşa'da düzenlenen ekonomi zirvesinde Türkiye'ye yönelik skandal açıklamalarda bulundu. Türkiye'yi ikiyüzlülükle suçlayan Dendias, Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran tarafın Türkiye olduğunu iddia etti.

Dendias, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki dengeyi tersine çevirmek istediğini ifade ederken bu duruma izin vermeyeceklerini de sözlerine ekledi. Uluslararası hukuku her fırsatta çiğneyen Yunanistan'ın Dışişleri Bakanı, uluslararası hukuk çerçevesinde Kıbrıs'ın haklarını da korumayı sürdüreceklerini dile getirdi.