Türkiye'nin hamlesi sonrası İsveç'ten güldüren savunma: Sağlık sistemimiz can kurtarıyor

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, koronavirüs (Covid-19) gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Sağlık sitemimiz son derece güvenli"

İsveç'te korona testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyerek evine gönderilen 47 yaşındaki Emrullah Gülüşken'in, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığının ambulans uçağıyla Türkiye'ye getirilmesi konusuna da değinen Linde, ''İsveç'in sağlık sitemi son derece güvenli ve binlerce insanın hayatını kurtarıyor'' değerlendirmesini yaptı.

Linde ''İsveç hükümeti, koronavirüse yönelik çok sert önlemler aldı. Hükümet, bu önlemleri yasaklayarak değil de halkın önlemleri uymasını isteyerek aldı. Buna örnek verecek olursak, Paskalya Bayramı'nda kimsenin başka bir yere gitmemesini, evde kalmasını önerdik. Buna halkın yüzde 96'sı uydu. Bundan dolayı hükümet yasaklama değil de önerilerle hareket ediyor.'' dedi.

10 milyon nüfuslu ülkede 2270 kişi koronavirüsten öldü

Öte yandan, Halk Sağlık Müdürlüğünün açıkladığı rakamlara göre, 10 milyon nüfuslu İsveç'te Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2270'e, virüsü taşıyanların sayısı da 18 bin 700'e yükseldi.

Salgında 16 Türk vatandaşının hayatını kaybettiği öğrenildi.