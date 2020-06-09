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Dünya

Türkiye'nin hamlesi Putin ve Merkel'i endişelendirdi

Türkiye'nin destek verdiği Libya'daki meşru hükümetin darbeci Hafter'i hezimete uğratmasının ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Almanya Başbakanı Angela Merkel ülkedeki son durumu değerlendirdi. İki lider Libya'daki gelişmelerden endişeli olduklarını belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 20:04:00 -
Türkiye'nin hamlesi Putin ve Merkel'i endişelendirdi

Türkiye'nin destek verdiği Libya'daki meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı askerler, darbeci General Halife Hafter'e bağlı milisleri hezimete uğrattı.

Yaşanan gelişmelerin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Almanya Başbakanı Angela Merkel, Libya'daki duruma ilişkin görüşme yaptı.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Putin ve Merkel'in yaptığı telefon görüşmesinde Libya'daki çatışmaların artmasından dolayı endişelerin dile getirildiği belirtildi.

Rusya'dan darbeciye açık destek

Rusya, Birleşmiş Milletler (BM)  tarafından tanınan meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne darbe kalkışmasında bulunan General Halifa Hafter'e mühimmat ve paralı asker desteği vermişti.

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