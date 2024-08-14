Türkiye’nin gururu mazlumların umudu AK Parti 23 yaşında! Devleti ve milleti barıştıran parti

14 Ağustos 2001 tarihinde siyaset sahnesine çıkan AK Parti, dünyayı sarsan ekonomik krizin gölgesinde girdiği 31 Mart’taki son yerel seçimler hariç bütün engelleme girişimlerine rağmen katıldığı seçimlerin tamamından birinci parti çıkarak kırılması zor bir rekora imza attı. Köprüler, oto yolları, sanayi siteleri, barajlar, nükleer tesisleri, hava limanları, Marmaray, Avrasya tüneli, şehir hastaneleri ve daha nice prestij nitelikteki eseri ülkemize kazandıran AK Parti, vesayet odaklarının planlarını da boşa çıkardı. 86 yıldır kapalı olan Ayasofya’yı ve 79 yıl cemaatine hasret kalan Kariye Camiini aslına rücu ettiren AK Parti, 30 yıldır Karabağ’da devam eden Ermeni işgalini Azerbaycan’a verdiği destekle sonlandırdı. Kuzey Kıbrıs’ta uluslararası dengeler gözetilerek kapalı tutulan Maraş Erdoğan’ın dirayeti sayesinde 35 yıl sonra açıldı.

Tüm oyunları bozdu

Danıştay saldırısı, Gezi eylemleri, 17/25 Aralık kumpası, MİT Tırları ihaneti, FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi, ekonomimizi çökertmeye yönelik finans operasyonları ve daha nice karanlık operasyonu boşa çıkartan AK Parti vesayete boyun eğmedi. AK Parti’nin iktidarda olduğu süreçte ‘Mavi Vatan’ tezi sahaya sürülürken, Doğu Akdeniz ve Ege’deki kıta sahanlığındaki haklarımız Haçlı konsörsiyumuna rağmen ısrarla müdafaa edildi. Başörtüsü problemini çözen, Kur’an Kursu yasağına son veren ve herkesin yaşam tarzını garanti altına alan AK Parti, fikir özgürlüğünün gelişmesi noktasında insani reformları hayata geçirdi.

Erdemliler Hareketi

AK Parti, kurulduğu günden bu yana girdiği tüm genel seçimlerde birinci parti olmayı başararak, çok partili siyasi hayatın başladığı 1946’dan bu yana en uzun süre iktidarda kalan parti oldu. Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğindeki “Erdemliler Hareketi” tarafından kurulan 14 Ağustos 2001’de AK Parti, Erdoğan’ın, “Bugünden sonra Türkiye’mizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” ifadesiyle siyaset sahnesinde yerini aldı. Böylece AK Parti’nin 4 başbakan, 2 cumhurbaşkanı çıkarmayı başardığı, seçim zaferleriyle dolu siyaset yolculuğu başladı. AK Parti, kuruluşundan 15 ay sonra “Tek başına, iş başına” sloganıyla siyasi yasaklı lideri Erdoğan’dan mahrum girdiği 3 Kasım 2002’deki genel seçimden yüzde 34,28’lik oy oranıyla birinci parti olarak çıktı. 2004 mahalli idareler seçimlerinde yüzde 41,7’lik oy oranıyla sandıktan birinci çıktı. Bu arada bir de E-muhtıra rezaleti yaşandı. Ardından 2007’deki genel seçimlerde ise yüzde 46,58’lik oy oranına ulaşarak, tek başına iktidarını sürdüren AK Parti, 2009’da yapılan yerel seçimlerde de yine en fazla oyu aldı. AK Parti hakkında açılan kapatma davası, Anayasa Mahkemesi’nde nitelikli çoğunluk sağlanamadığı reddedildi. 2010’daki halk oylamasında yüzde 57,88 oranında “evet” oyu çıktı. AK Parti, 2011 genel seçimlerinde yüzde 49,53 oy oranını yakalarken, 2014’teki yerel seçimlerde ise yüzde 45,60 oy oranına ulaştı. 365 garabeti gibi vesayetlere karşı Cumhurbaşkanını halkın seçmesi sağlandı ve ilk seçimde 10 Ağustos 2014’te Erdoğan yüzde 52’lik oyla halk iradesiyle seçilen ilk ve Türkiye’nin 12. Cumhurbaşkanı oldu. 7 Haziran 2015’teki genel seçimlerde ve ardından yapılan 1 Kasım 2015 erken seçimlerinde da AK Parti hep birinci çıktı.

Son tokadı FETÖ yedi

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ), 15 Temmuz 2016’daki Türkiye tarihinin en kanlı darbe girişimi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Milletimizi, illerimizin meydanlarına, havalimanlarına davet ediyorum” yönündeki çağrısı üzerine vatandaşların tankların önüne geçerek demokrasiyi sahiplenmesiyle engellendi. 16 Nisan 2017’de yapılan halk oylamasında yüzde 51,41 oranında “evet” oyu ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmesine karar verildi. AK Parti ve MHP’nin kurduğu “Cumhur İttifakı” 24 Haziran 2018’deki seçimde yüzde 52,38 oy ile Erdoğan’ı başkan seçtirdi.

22 yılda tek yenilgi

31 Mart 2019 seçimlerinde AK Parti, yüzde 44,33 oy oranıyla birinci parti olmayı başarırken, Ankara ve İstanbul’u CHP’ye kaptırdı. Kovid-19 salgını ile mücadelede dünyaya örnek olduk. 28 Mayıs 2018’de yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi’nin ikinci turunda Erdoğan yüzde 52,18 oranında oy alarak Cumhurbaşkanı seçildi.

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AK Parti 31 Mart 2024’teki Mahalli İdareler Seçimlerinde ise yüzde 35,49 oranında oy alarak, 24 il ve 357 ilçe belediyesi kazandı ancak seçimde ikinci parti olarak CHP’nin gerisine düştü.

Erdoğan, seçim sonuçlarının ardından yaptığı konuşmada, “Milletin sandıkta verdiği mesajları en isabetli, en objektif bir şekilde akıl ve vicdan terazimizde tartarak gerekli adımları mutlaka atacağız” dedi.

AK Parti düğüne hazır

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti’nin 23. Kuruluş Yıl Dönümü Programı hazırlıklarına ilişkin etkinliğin yapılacağı AK Parti Kongre Merkezi’nde basın toplantısı düzenledi. Dağ’a, AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcıları da eşlik etti. AK Parti’nin son 22 yılda Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en uzun süre iktidarda kalmayı başaran siyasi hareketi olduğunu belirten Dağ, şunları dile getirdi: “Temamızı ‘Umudun, İcraatın ve Geleceğin Adı AK Parti’ olarak belirledik. Zira adaleti ve kalkınmayı şiar edinen, vatandaşı önceleyen, milli iradeyi baş tacı yapan partimizin umut özelliği yolumuzun en parlak aydınlatıcısıdır. AK Parti’ye hem milletvekili hem de belediye başkanı düzeyinde katılımlar olacak. Belediye Başkanlığında 15 veya daha fazla ilçe belediye başkanları ve belde belediye başkanları noktasında katılımlar var. Milletvekili olarak da 2 var.”

Dev projelere imza attı

AK Parti, kuruluşundan bu yana Türkiye’de eğitimden sağlığa, kültür sanattan demokrasi ve insan haklarına, savunmadan enerjiye kadar her alanda önemli icraata imza attı.

Eğitim

Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak adına 28 Şubat’ın zulmü olan başörtüsü yasağı, katsayı farkı, harçlar kaldırıldı, okul kitapları ücretsiz hale geldi, üniversite sayısı 208’e yükseltildi.

Ekonomi

Türk lirasından 6 sıfır atıldı, IMF borcu sıfırlandı, 36 milyar dolarlık ihracat 261,5 milyar doları, MB döviz rezervi 150 milyar doları aştı.

Enerji

Sakarya Gaz Sahası’nda doğal gaz keşfetti. Şırnak’ın Gabar Dağı’nda petrol bulundu. Türkiye’nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu NGS’nin için yürütülen çalışmalar sürüyor.

Sağlık

Tüm sağlık kuruluşları tek çatı altında birleşti, Yeşil Kart’tan sonra SGK’lıların özel sağlık kuruluşlarından da yararlanması sağlandı, aile hekimliği başlatıldı, şehir hastaneleri açıldı.

Kültür

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Kariye Camisi ibadete açıldı. Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kuruldu. UNESCO listesine 30 miras kaydettiren ikinci ülke olduk. AKM yenilendi. 12 bin 139 eserin iadesi sağlandı.

İnsan hakları ve yargı

Kamuda başörtüsü yasağı uygulaması sona erdirildi. YÖK VE MGK sivilleştirildi, DGM’ler kapatıldı, idam cezası kaldırıldı. Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi sağlandı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçildi. Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru hakkı getirildi. Kürtçe ve farklı yayınların önü açıldı.

Seçme ve seçilme

Milletvekili seçilme yaşı önce 30’dan 25’e, ardından da 18’e indirildi. Milletvekili sayısı 550’den 600’e çıkarıldı. Siyasi partilerin seçim barajı yüzde 10’dan yüzde 7’ye düşürüldü.

Teknoloji

Türkiye’nin ilk otomobili Togg üretildi. İlk yerli ve milli gözetleme uydusu İMECE ve haberleşme uydusu Türksat 6A uzaya fırlatıldı. İlk Türk astronotumuz uzaya gitti.

Savunma sanayii

Savunma sanayisindeki dışa bağımlılık yüzde 80’den yüzde 20 seviyesine indi.

Türk savunma sanayisi, milli hava araçları çalışmalarıyla “helikopter/uçak/İHA kategorisinde” HÜRKUŞ, Bayraktar TB2, AKSUNGUR, Bayraktar AKINCI TİHA, HÜRJET ve KAAN’ı gökyüzüyle buluşturdu. T129 Atak Taarruz ve Taktik Keşif helikopterleri de hizmete alındı. Bayraktar TB3, Bayraktar KIZILELMA ve ANKA III’ün test uçuşları devam ediyor. Türkiye’ye havadan gelecek tehditlerin bertaraf edilmesi amacıyla başlatılan Çelik Kubbe Projesi, Türk şirketlerinin son dönemde geliştirdikleri yerli ve milli sistemlerle “eşsiz” bir kalkan oluşturulmasını sağlayacak. Türkiye’nin ilk SİHA gemisi TCG Anadolu, donanmanın hizmetine girdi.

Güvenlik

Terörle mücadelede “terörü kaynağından kurutma stratejisi”yle hareket edildi. Sınır güvenliğini sağlamak amacıyla sınır ötesinde Suriye ve Irak’ın kuzeyinde büyük askeri operasyonlar düzenlendi. Yurt içi güvenliği sağlamak için alınan önlemler arasında 81 ilde hayata geçirilen MOBESE öne çıktı.

Ulaştırma

Ulaştırma alanında dört bir tarafı duble yollarla örülen Türkiye, AK Parti döneminde yüksek hızlı trenle tanıştı. Ulaştırma alanında Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osman Gazi Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü gibi dev yatırımlar hayata geçirildi. Türkiye’deki havalimanı sayısı 58’e çıkarılırken, İstanbul Havalimanı dünyanın en iyi ve en yoğun havalimanları arasında yer aldı. e-Devlet uygulaması hayata geçirilerek binlerce kamu işleminin dijital ortamda yapılması sağlandı.

Dış politikada “One minute”

Türkiye, etkili ve insani dış politika anlayışıyla küresel ve bölgesel krizlerin çözümünde arabulucu aktör olarak öne çıktı. Rusya-Ukrayna savaşının sebep olduğu gıda krizinin çözümünde, Türkiye’nin öncülüğündeki tahıl koridoru girişimi önemli rol oynadı. 2009’da Davos’taki Dünya Ekonomilk Forumu panelinde Şimon Peres karşısındaki “One minute” çıkışıyla ses getiren Erdoğan, İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze’ye yönelik saldırıları karşısında da etkili bir duruş gösterdi, saldırıların durdurulması için dünya kamuoyuna çağrı yaptı. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) da terörle mücadeledeki başarılı operasyonların yanı sıra istihbarat diplomasisini başarıyla uyguladı.

Çevre ve şehircilik

Başkan Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 2017’de hayata geçirilen Sıfır Atık Projesi, küresel bir çevre hareketi ve dünya markası haline geldi. 81 ilde 100 milyon metrekare millet bahçesi hedefi ile başlatılan proje kapsamında millet bahçelerinden 262’si tamamlandı, 254’ünün yapımı sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ eliyle 2002 yılından bu yana 1 milyon 401 bin konut inşa etti.