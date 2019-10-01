0553 313 94 23

Türkiye'nin gururu ASELSAN'Dan büyük istihdam

Türkiye'nin gururu ASELSAN, 2019 yılının 9 aylık döneminde bin 134 kişiyi işe aldı.

01 Ekim 2019 Salı 11:07
Türkiye'nin gururu ASELSAN'Dan büyük istihdam

ASELSAN, 2019'un 9 aylık döneminde bin 134 kişilik yeni istihdam sağladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, eylül ayı itibarıyla 10 milyar dolarla tarihi sipariş rekoru kıran ASELSAN, bu kapsamda mühendis ve teknisyen kadrosunu genişletiyor.

Yurt dışında elemanlar geldi

ASELSAN'a yeni başlayan çalışanların yüzde 70'ini mühendisler, yüzde 25'ini de teknisyenler oluşturuyor. İşe alınanlar arasında 26 doktora, 144 yüksek lisans mezunu yer alıyor. Ayrıca işe alım faaliyetleri ile yurt dışındaki yetişmiş insan kaynağının da ülkeye dönmesi sağlandı.

Nitelikli iş gücü istihdamının en büyük öncelik olarak öne çıktığı bu süreçte, şirket daha çevik bir organizasyon yapısına sahip olmak adına birtakım değişiklikleri de hayata geçirdi. Organizasyonel yapıyı daha verimli kılmak ve karar alma süreçlerini hızlandırmak amacıyla yönetici pozisyonlarında sadeleştirmeye gidildi. Alınan karar doğrultusunda 20 yönetici emekliye ayrıldı.

ASELSAN, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını milli kaynaklarla karşılama ve global düzeyde güvenilir bir iş ortağı olma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Ekim 2019 Salı 11:07
  1. ASELSAN
  2. ASELSAN personel alımı
  3. ASELSAN işe alım
  4. Türk Silahlı Kuvvetleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye'nin gururu ASELSAN'Dan büyük istihdam
    1. Türkiye'nin gururu ASELSAN'Dan büyük..
    2. Halkbank’tan eczacılar için 500 bin..
    3. Babasının acısını unuttu! Kaşıkçı'nın..
    4. Sosyal medyadan paylaştı! Kaçak avcıya..
    5. Milli lazer silahı göreve hazır
    6. Doğal gaz ithalatında dikkat çeken düşüş
    7. “Bayrağımızı Doğu Akdeniz’in her bir..
    8. SP liderinden zam eleştirisi!
    9. Yerli üretime özel taşıt kredisi..
    10. Bakan Soylu: Planlama tamam, bugün..
    11. Fitch'den Türkiye için dolar tahmini!
    12. İstanbul depreminde iletişim..
    13. THY’den Doğu Avrupa ve Balkanlar’da..
    14. Taliban yine saldırdı! Çok sayıda ölü..
    15. Boğaz’ın incisine 1.2 milyarlık butik..
    16. Fatih Altaylı, Ali Koç'un Mustafa..
    17. Burhan Kuzu'dan elektrik zammı..
    18. İŞKUR iş ilanları SGK Sosyal Güvenlik..
    19. İstanbul depremi en çok bu ilçeyi..
    20. Bak sen CHP’li avukata, hakimlere..
    21. Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Şener..
    22. Spor camiasını hareketlendiren iddia!..
    23. Profesörün öldüğü kazada büyük şüphe!..
    24. Savcı Sayan ulaşım sorunlarını çözmek..
    25. Düşürülen İHA Kilis'te ne yapıyordu?..
    26. Merkez Bankası'ndan swap hamlesi!
    27. İmam Hatipliler ‘İyilik’te yarıştı
    28. Altın Swap Piyasası nedir? Swap ne..
    29. İstanbul'da yeni deprem mi oldu? İşte..
    30. Nafakazedelerin gözü mecliste! Bu..
    Çin’in bulduğu yeni enerji rezervleri küresel enerji dengesini değiştirecek
    Çin’in bulduğu yeni enerji rezervleri küresel enerji dengesini değiştirecek
    Ahmet Hakan'dan İmamoğlu'na: Adı batsın böyle terbiyenin
    Ahmet Hakan'dan İmamoğlu'na: Adı batsın böyle terbiyenin
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken sözler: Tam ortadan ikiye bölündük
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken sözler: Tam ortadan ikiye bölündük
    Karahasanoğlu: İmamoğlu adamlarına 'sakın konuşmayın' talimatı vermiş!
    Karahasanoğlu: İmamoğlu adamlarına 'sakın konuşmayın' talimatı vermiş!
    Gündemi sarsan iddia! Davutoğlu yeni parti için İstanbul'da bina kiraladı
    Gündemi sarsan iddia! Davutoğlu yeni parti için İstanbul'da bina kiraladı

    Günün Karikatürü

    1 Ekim 2019
    Davet krizi sonrası İBB'den bir açıklama daha
    Davet krizi sonrası İBB'den bir açıklama daha
    Türkiye'nin F-35'lerine talip oldular
    Türkiye'nin F-35'lerine talip oldular