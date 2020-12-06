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Gündem Türkiye’nin gündemine oturan rezil görüntüler! Ateist ve satanistler mide bulandırdı
Gündem

Türkiye’nin gündemine oturan rezil görüntüler! Ateist ve satanistler mide bulandırdı

İslam düşmanı rezil ateistler TV’sini kurup sosyal medyada satanistleri konuk etti. Yayında skandal sözler sarf eden grup şeytanı selamladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-06 16:57:00 -

İslam’a olan kinlerini her mecrada kusmak için fırsat kollayan din düşmanları sosyal medyada olay oldu.

Peygamberlerimize hakaret edip şeytanı selamlayan grup rezilliklerini duyurmak için harekete geçti. Allah ve Peygamber düşmanları her dönemde olduğu gibi günümüzde de çirkefliklerini devam ettiriyor.

Ateizm TV'de yayınlanan bir programa konuk olan satanist gençlerin Şeytan'ı selamlaması sosyal medyanın gündemine oturdu.

Ateizm TV, satanist gençleri konuk etti.

Online yayınlanan programın kapanış kısmında moderatör, konuklarından son sözlerini istedi. Konuk satanist gençlerden biri, son sözlerinde "Hail Lucifer" ifadesini kullanarak Şeytan'ı selamladı.

Bu sırada sözlerini tam olarak tamamlayamadan bağlantının kopması sosyal medyada kısa sürede yayıldı. O anların görüntülerine ilişkin çok sayıda caps ile mizah üretildi.

"Annem şeytan'ı çok seviyor, sadece biraz Allah korkusu var"

Konuklardan bir diğeri ise skandal kelimeler kullanarak, "Artık hakkımızdaki önyargıların kırılmasını istiyoruz. Zararlı bir inancımız yok normal insanlarız. Selam olsun Şeytan'a. Annem beni destekliyor. Annem Şeytan'ı da çok seviyor. Sadece biraz Allah korkusu var." dedi.

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