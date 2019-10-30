Türkiye'nin gündemindeki öğretmen ilk kez konuştu

İstanbul'daki Çekmeköy İlkokulu'nda, 29 Ekim provası olduğu iddia edilen görüntüler sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşmüştü. Görüntülerde öğrencilere "besmele", "peygamber" ve "hadis" yazan kağıtlar üzerinde prova yaptırmaları vatandaşların tepkisine neden olmulştu. Büyük infiale neden olan görüntülerin provokasyon olabileceği belirtilmişti.

Kamuoyundan özür diledi

Çekmeköy İlkokulu'nda çalışan ve görüntülerin müsebbibi olduğu belirtilen öğretmen, Hasbahçe gazetesine konuştu. Kamuoyundan özür dileyen öğremen şunları söyledi:

"Oyunla eğitim vermek istedim. Her hangi bir art niyet olması mümkün değil, olamazda. Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersinde, dini ve dinî kavramları eğitici bir oyunla öğretmek istedim. Oyun, Meyve Sepeti oyunundan uyarlanmıştır. Bu oyunla “selam, besmele, günah, sevap” kavramlarının daha iyi öğretilmesini amaçladık. Niyet güzel ama yöntem yanlış oldu. Hata yaptığımı kabul ediyorum. Kamuoyunda meydana gelen infial için çok üzgünüm. Kamuoyundan özür diliyorum."