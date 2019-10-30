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Gündem

Türkiye'nin gündemindeki öğretmen ilk kez konuştu

Çekmeköy İlkokulu'nda, üzerinde besmele yazan kağıtlara basan öğrencilerin görüntüleri gündemi sarsmıştı. Yaşanan olayın müsebbibi olan öğretmen, kamuoyundan özür dileyerek konuya dair açıklama yaptı.

2019-10-30 09:48:00 - 2019-10-30 10:22:01

İstanbul'daki Çekmeköy İlkokulu'nda, 29 Ekim provası olduğu iddia edilen görüntüler sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşmüştü. Görüntülerde öğrencilere "besmele", "peygamber" ve "hadis" yazan kağıtlar üzerinde prova yaptırmaları vatandaşların tepkisine neden olmulştu. Büyük infiale neden olan görüntülerin provokasyon olabileceği belirtilmişti.

Kamuoyundan özür diledi

Çekmeköy İlkokulu'nda çalışan ve görüntülerin müsebbibi olduğu belirtilen öğretmen, Hasbahçe gazetesine konuştu. Kamuoyundan özür dileyen öğremen şunları söyledi:

"Oyunla eğitim vermek istedim. Her hangi bir art niyet olması mümkün değil, olamazda. Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersinde, dini ve dinî kavramları eğitici bir oyunla öğretmek istedim. Oyun, Meyve Sepeti oyunundan uyarlanmıştır. Bu oyunla “selam, besmele, günah, sevap” kavramlarının daha iyi öğretilmesini amaçladık. Niyet güzel ama yöntem yanlış oldu. Hata yaptığımı kabul ediyorum. Kamuoyunda meydana gelen infial için çok üzgünüm. Kamuoyundan özür diliyorum."

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Yorumlar

şenay doğan

haberi okuduğumda şahsın besmeleyi peygamberi kendi yöntemleri ile öğretmeye çalıştığını maksadın hakaret etmek olmadığını anlamıştım ama duygularımı nasıl dile getireceğimi bir türlü bilemedim o yüzden sessiz kaldım allaha emanet olun ya habiballah
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rizeli

şeytan 5bintl alınca uşağını oynarmış şeytan sen sanatçılar gibi şöhretolmakmı istiyon twrbiyesiz
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