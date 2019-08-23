"Türkiye'nin güçlü olduğunu göstermeye çalışıyoruz"





ANKARA (AA) - NURİ AYDIN - Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, uluslararası spor organizasyonlarıyla Türkiye'nin marka değerine katkı yapmayı amaçladıklarını belirtti.

Çelen, AA muhabirine, 30 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde Artistik Cimnastik Dünya Kupası'na Mersin'de üçüncü kez ev sahipliği yapacaklarını söyledi.

Dünya kupasının ülkelerin organizasyon kapasitelerini göstermesi açısından önemli olduğunu anlatan Çelen, "Mersin'deki organizasyonu üçüncü kez yapıyoruz. Bu yarışmayı almak çok önemli. Büyüklerde dünya şampiyonası düzenleyebilecek potansiyelimizi göstermeyi amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Başkan Çelen, uluslararası organizasyonların ülke tanıtımına önemli ölçüde katkı sağladığına değinerek, "Dünya kupaları prestij yarışmalarıdır. Bu şampiyonalar ülke tanıtım araçlarındandır. Biz dünyanın en güzel salonlarına sahibiz. Bunlar bir gelişmişlik göstergesidir. Türkiye'nin her alanda güçlü olduğunu göstermeye çalışıyoruz." değerlendirmesini yaptı.





- "Organizasyon kabiliyetimiz çok gelişti"





Suat Çelen, Türkiye'nin her türlü organizasyonun altından kalkabilecek bir ülke haline geldiğini vurguladı.

Uluslararası spor otoriteleri tarafından Türkiye'nin takdirle takip edildiğine dikkati çeken Çelen, "Birçok organizasyona ev sahipliği yaptık. Eskiye nazaran çok daha iyiyiz. Federasyonların kendi başına organizasyon yapmaları da önemli. 2004'te dünya şampiyonası organize ettik. Türkiye'nin her türlü organizasyonun altından kalkabileceği herkes tarafından biliniyor." şeklinde konuştu.





- "İyi bir tecrübe olacak"





Olimpiyatlarda sürdürülebilir başarılar kazanmak için daha fazla sporcuyla uluslararası organizasyonlarda yer almanın gerekliliğine değinen Suat Çelen, deneyimlerin uzun süreli başarı getireceğini söyledi.



Asıl hedeflerinin olimpiyat seçmeleri özelliği taşıyan dünya şampiyonasına hazırlık olduğunu dile getiren Çelen, şöyle devam etti:

"Bu organizasyonlar vesilesiyle hem sporcular hem de ülkeler deneyim kazanıyor. Dünya Kupası'na her ülke iki sporcu gönderirken ev sahibi ülke daha fazla sporcuyla katılıyor. Ev sahibi olduğumuz için dünya şampiyonası öncesi sporcularımız açısından büyük bir avantaj. Dünya Kupası, Almanya'daki olimpiyat seçmeleri öncesi iyi bir tecrübe olacak."

Olimpiyat seçmelerinin devam ettiğini hatırlatan Çelen, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu yıl olimpiyat kotaları için son yıl. Ekim ayında Almanya'da Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda erkek ve kadınlarda takımlarımız kota mücadelesi verecek. En büyük hedefimiz takım olarak olimpiyatlara gitmek. Yıl sonunda Almanya'da istediğimiz sonuçları elde edebilirsek, Türk cimnastiği çok büyük bir uluslararası organizasyona adım atmış olacak."