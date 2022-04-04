Türkiye'nin gizli silahı o mu? Açık açık duyurdular ama...

Araştırmacı yazar Murat Akan kişisel Youtube kanalı üzerinden 'Türkiye'nin gizli silahı var mı?' sorusuna yanıt verdi.

Ukrayna-Rusya savaşına damga vuran Türk SİHA'ları bazı çevreleri fena halde rahatsız etmişti. Bu ülkelerden birisi de Yunanistan oldu. Yunan tarafı her geçen Türk savunma sanayisi üzerine çeşitli iddialarda bulunuyor.

Yunan basını geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin gizli silah konusunda çalışmalar yaptığını iddia etmişti.

Konuyla ilgili konuşan Murat Akan çarpıcı ifadeler kullandı.

Akan yaptığı açıklamada, "Yunan basını, Türkiye’nin gizli silahlarının olduğunu iddia ediyor . Elbette olabilir ama gizliyse gizli kalmalıdır. Türkiye elektromanyetik silahlar ve lazer silahları üzerine çalışmaları olduğunu düşünüyorum. İHA-SİHA’ların dışında böyle çalışmalarda var. Türkiye gelişen silah teknolojileri ve savunma sanayisini ileri boyuta taşıyor. Yunan medyası, Türkiye’nin görünenin dışında gizli silahlar elde ettiğini yazıyor. Programlar yapıyor. Bu acaba birilerine mesaj mı? Defens Point haber sitesi, Türkiye’nin nükleer güdümlü füzeler ürettiğini yazıyor. Hatta Türkiye’nin nükleer silaha yakın zamanda sahip olacağını belirtiyorlar. Bir başka sitede de Türkiye’nin nükleer silaha sahip olduğu iddiası var. Baktığımızda evet Türkiye’nin bu silahlara sahip olması gerekiyor. Özellikle doğalgaz bulunması sonrası gözlerin sert bir şekilde buraya çevrildiğini gördük. Yeraltı madenleri ve tarımsal alanlar, aslında Türkiye’ye besleyecek durumda. Türkiye’nin bağımsız bir şekilde hareket etmesi için bu silahlar önemlidir. İnşallah böyle bir silaha sahibizdir. Fikrimi soracak olursanız. Türkiye’nin bazı çalışmaları var. Elimiz boş değil. Ciddi anlamda bir silah geliştirme sistemimiz var. Bu konuda Yunanistan'ın da rahatsız olması normaldir" dedi.