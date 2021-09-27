Türkiye'nin geleceği Teknofest'te yazıldı

6 gün süren Teknofest 2021 fuarı İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 26.09.2021 pazar günü sona erdi.

Bu Sene Rekor Başvuru Yapıldı

Bu sene rekor düzeyde başvuru alan TEKNOFEST Roket 544 takımın başvuru yaptığı yarışmada en fazla başvuru “orta irtifa” kategorisinde 296 takım ile gerçekleştirilirken, bunu 223 başvuru ile “lise” kategorisi takip etti.

İHA Sungur Takımı Büyük Beğeni Topladı!

TEKNOFEST 2021'de MRTK Bilişim'in çatı kuruluşu Technokopter'in sponsor olduğu Uluslararası TÜBİTAK Sabit Kanatlı İHA yarışmasında boy gösteren İTÜ Sungur takımı Teknofest'te büyük ilgi gördü. Yapmış olduğu İHA ile ziyaretçiler tarafından beğeni ile karşılaşıldı.

MRTK Bilişim Yönetim Kurulu Başkanı Murat MERETUK yaptığı açıklamada "TEKNOFEST 2021'de Uluslararası TÜBİTAK Sabit Kanatlı İHA yarışmasında boy gösteren İTÜ Sungur takımının sponsoru olmaktan gurur duyar başarılarının devamını dileriz." dedi.