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Gündem Türkiye'nin füzeleri ateşlemesi sonrası NATO'dan skandal S-400 açıklaması
Gündem

Türkiye'nin füzeleri ateşlemesi sonrası NATO'dan skandal S-400 açıklaması

Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 savunma sistemi ile ilgili bir açıklama da NATO'dan geldi. Yapılan açıklamada, "Bu sistem NATO müttefiklerinin uçak filosu sistemine ciddi bir risk oluşturabilir ve NATO müttefiklerinin ilişkisini etkileyebilir." denildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-18 11:08:00 - 2020-10-18 12:08:28
Türkiye'nin füzeleri ateşlemesi sonrası NATO'dan skandal S-400 açıklaması

Geçen yıl içinde Türkiye ile ABD arasında iplerin gerilmesine neden olan S-400 hava savunma sisteminin Rusya'dan alınmasıyla ilgili son günlerde sıcak gelişmeler peş peşe meydana geliyor.

Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400'lerin denemelerinin Sinop'ta yapıldığına dair haberlerin ortaya çıkmasının ardından NATO dün e-posta yoluyla bir bilgilendirme açıklaması yaptı.

Rahatsız olmuşlar!

ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg'in haberinde, NATO'nun bu gelişmeden duyduğu rahatsızlık belirtildi. NATO'nun e-posta yoluyla yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemi ile ilgili yaptığı herhangi bir test talihsizdir. Türkiye’nin diğer müttefiklerle alternatif çözümler bulmak için çalışması önemli" ifadesi kullanıldı.

Yapılan açıklamada, "Bu sistem NATO müttefiklerinin uçak filosu sistemine ciddi bir risk oluşturabilir ve NATO müttefiklerinin ilişkisini etkileyebilir. Bu Türkiye'nin ulusal bir kararı fakat S-400'ler NATO’nun hava ve füze savunma sistemine edilemez" denildi.

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Yorumlar

k.c

nato, bu borulari goruyormusun? ..... hah is te o....
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Doktor

bence artık fransız ve alman arabalarını BOYKOT ETMEMİZ GEREK. abd nin dijital ürünlerini de. Mesela netflix kesinlikle yasaklansın. kafiri BOYKOT
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