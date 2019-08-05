Türkiye'nin Fırat’ın doğusuna yapacağı harekatı Kürtlere karşı yapılıyormuş gibi göstermeye çalışıyor! PKK yayın organından algı operasyonu

Oğuzhan Çağlar yeniakit.com.tr

Terör örgütü PKK'nın yayın organı olarak bilinen Yeni Yaşam gazetesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Fırat’ın doğusuna başlatılacak operasyonlara ilişkin yaptığı açıklamaların ardından karalama kampanyası başlattı. Terör hedeflerinden gelen tehditlerin bertaraf edilmesi adına başlatılacak operasyonlar için, “Kürtler hedefte” diyen PKK yayın organı, “Krizi Kürtlere karşı savaşla aşma planı” başlığıyla yayınladığı haberde, operasyonu Kürtlere karşı başlatılmış gibi lanse etti.

PKK destekçisi yayın organı, yapılacak operasyona ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Kürtler hedefte. Görünen o ki AKP, MHP ve kimi “Ulusalcı” kontrgerilla fraksiyonları arasındaki koalisyon sürüyor ancak AKP çevresindeki ayrı parti tartışmaları ile birlikte, mevcut koalisyonu tahkim etme ihtiyacı da artık gizlenmiyor. Kürtlere karşı savaş politikaları da bir kez daha muhalefeti zayıflatıp iktidarı güçlendirmenin bir aracı olarak değerlendiriliyor.”



