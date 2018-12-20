Türkiye'nin FIFA sıralamasındaki yeri belli oldu
A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasının 39. sıradaki yerini korudu.20 Aralık 2018 Perşembe 14:54
A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasının 39. basamağındaki yerini korudu.
Tepede Belçika var
'nın internet sitesinden açıklanan aralık ayı dünya sıralamasına göre, ilk 3 değişmedi. Geçen ay olduğu gibi Belçika zirvede, Fransa 2'nci, Brezilya da 3. sırada yer aldı.
2018'e 42. sırada başlayan Türkiye ise kasımda olduğu gibi 39. sırada kaldı.
Kosova, 2017 Aralık sıralamasına göre 46 basamak atlayarak 131. sıraya çıktı ve yılın en fazla yükselen takımı oldu.
Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:
Sıra
Takım
Puan
Değişim
1
Belçika
1727
-
2
Fransa
1726
-
3
Brezilya
1676
-
4
Hırvatistan
1634
-
5
İngiltere
1631
-
6
Portekiz
1614
-
7
Uruguay
1609
-
8
İsviçre
1599
-
9
İspanya
1591
-
10
Danimarka
1589
-
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