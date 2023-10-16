Türkiye'nin en zengin ve yoksul illeri belli oldu! İstanbul ilinde ise 4 milyar TL ile 1'nci olduğu duyuruldu!
Bankaların mevduat hesaplarında bulunan paraya göre Sakarya 63 milyon TL ile ülkemizdeki sınırların içerisinde en zengin 22'nci şehri oldu! Türkiye'de İstanbul'un 4 milyar lira ile 1'nci olduğu belli oldu!
Bankaların mevduat hesaplarında bulunan paraya göre Sakarya 63 milyon TL ile Türkiye’nin en zengin 22’nci şehri oldu.
' Yeni ekonomi yönetiminin' sıkı para politikası anlayışı doğrultusunda kredi faizleri art arda yükseltmesinin ardından mevduat faizleri yurttaşlar için cazip hale geldi. Yurttaşlar tasarruflarını altın, döviz, tahvil, hisse senedi ve fon gibi birçok kaleme yatırırken riski girmek istemeyen yatırımcılar ise tasarruflarını mevduat faizinde değerlendiriyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) sitesinde yer alan bankacılık sektörüne ilişkin çeşitli veriler, mevduat hesaplarında tutulan toplam para miktarını ortaya çıkardı.
EN ZENGİN ŞEHİRLER
BDDK'nin verilerine göre, Türkiye'nin en zengin şehirleri belli oldu. Tasarruflar konusunda en yüksek mevduata sahip olan 5 şehir trilyonlarca liralık mevduatıyla öne çıktı. İstanbul 4 milyar TL ile 1’nci, Ankara 1 buçuk milyar TL ile ikinci, gurbetçiler ise 693 milyon TL ile 3’üncü sırada yer aldı.
SAKARYA 22’NCİ SIRADA
BDDK sitesinde yer alan bankacılık sektörüne ilişkin çeşitli veriler kapsamında bankaların mevduat hesaplarında bulunan paraya göre Sakarya 63 milyon TL ile Türkiye’nin en zengin 22’nci şehri oldu.
5 ŞEHİR ÖNE ÇIKTI
Bankalarda en düşük mevduat tutan illerin arasında ise Bayburt başı çekti. Bayburt'u sırasıyla Ardahan, Kilis, Hakkari ve Siirt takip etti.
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