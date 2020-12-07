  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Türkiye'nin en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nda gövde yüksekliği 256 metreye ulaştı
Aktüel

Türkiye'nin en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nda gövde yüksekliği 256 metreye ulaştı

Yeniakit Publisher
2020-12-07 11:19:01 -
Türkiye'nin en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nda gövde yüksekliği 256 metreye ulaştı

ARTVİN (AA) - Artvin'de yapımı tamamlandığında çift eğrilikli beton kemer kategorisinde Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı ve HES'te 256 metre gövde yüksekliğine ulaşıldı.

DSİ 26. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Yusufeli Barajı ve HES Projesi'nde gövde betonu dökülmesi çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, 275 metreyle çift eğrilikli beton kemer kategorisinde Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nda 256 metre gövde yüksekliğine ulaşıldığı belirtilerek, baraj gövdesine dökülen beton miktarının ise 3 milyon 783 bin 954 metreküp olduğu aktarıldı.

Türk mühendis ve işçisinin alın teriyle Artvin'in 70 kilometre güney batısında, Yusufeli ilçesine 8 kilometre mesafede Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen barajın, 558 megavatlık kurulu gücüyle yılda 1 milyar 888 milyon kilovatsaat enerji üreteceği kaydedildi.

Açıklamada, barajda yüzde 88 fiziki gerçekleşmenin sağlandığı belirtildi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dilipak'tan 'Milli Güvenlik' uyarısı: Mehdi, Mesih, Dabbetül arz, Yecüc Mecüc, cinler, şeytanlar...
Gündem

Dilipak'tan 'Milli Güvenlik' uyarısı: Mehdi, Mesih, Dabbetül arz, Yecüc Mecüc, cinler, şeytanlar...

Gazeteci Yazar Abdurrahman Dilipak, koronavirüsle mücadeleyi Sağlık Bakanlığı'nın değil Milli Savunma Bakanlığının yönetmesi gerektiğini söy..
Ahmet Hakan tartışmalara girdi! ‘Sıranın bana gelmesini bekliyorum’
Gündem

Ahmet Hakan tartışmalara girdi! ‘Sıranın bana gelmesini bekliyorum’

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile konuşmadan önce Alman aşısı vurdurmak istediğini ancak..
Meteoroloji gün verip uyardı! Kar yağışı geliyor
Gündem

Meteoroloji gün verip uyardı! Kar yağışı geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul başta olmak üzere bir çok il için sağanak yağış uyarısı yaptı. Çarşamba gününden itibaren ise etkili k..
Satılık 2008 model Ford Mondeo
Satılık 2008 model Ford Mondeo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay