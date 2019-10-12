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Türkiye'nin en yaşlı hacısı operasyonu an be an takip ediyor: Allah Erdoğan'ı başımızdan eksik etmesin, Mehmetçik’imizi muzaffer eylesin

Türkiye'nin en yaşlı hacısı 105 yaşındaki Fikriye Çam, Barış Pınarı Harekatı'nı an be an takip ettiğini ve Başkomutan Erdoğan ile Mehmetçik’e her zaman dua ettiğini söyledi. Çam, "Allah Erdoğan'ı başımızdan eksik etmesin. Mehmetçik’imizi muzaffer eylesin." dedi.

12 Ekim 2019 Cumartesi 16:43

 Taha Emre Özdemir  yeniakit.com.tr 

Türkiye'nin en yaşlı hacısı 105 yaşındaki Fikriye Çam, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile başlayan 'Barış Pınarı Harekatı'nı an be an takip ederek, Mehmetçiğe dua ediyor.

Erdoğan'ın destekleri ile hacı olmuştu

Mersin'de kızı ile birlikte yaşayan 105 yaşındaki Fikriye Çam, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleri ile hacca gitmişti. 5 çocuk ve 24 torun sahibi Çam, "Allah Recep Tayyip Erdoğan'a kuvvet versin. Onu düşürmesin. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Erdoğan'ı çocuğum gibi seviyorum." diyerek Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan'a dua etti.

'Terör felakettir'

Barış Pınarı Harekatı'nı an be an takip ettiğini ifade eden Türkiye'nin en yaşlı hacısı Mehmetçik için de şunları söyledi:

"Askerlerimiz için hep dua ediyorum. Allah'ım askerimizi muvaffak etsin. İnşallah terör belasını bulsun."

"Terör felakettir. Her yeri yakıp yıktılar. Allah askerimizi her yerde muhafaza eylesin."    

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Haber Tarihi: 12 Ekim 2019 Cumartesi 16:43
  1. Mersin
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Barış Pınarı Harekatı

YORUM YAZ

  • TAVSİYECİTAVSİYECİ7 dk önce
    Amin Teyzeciğim, amin. Allah'u Teâlâ, size sağlık ve afiyet versin. Bu milletin, Sizin dualarınıza ihtiyacı var.

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