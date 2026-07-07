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Gündem Türkiye'nin en büyük yangın söndürme helikopteri CH-47 Chinook, sahaya indi
Gündem

Türkiye'nin en büyük yangın söndürme helikopteri CH-47 Chinook, sahaya indi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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Türkiye'nin en büyük yangın söndürme helikopteri CH-47 Chinook, sahaya indi

Türkiye'nin en büyük yangın söndürme helikopteri 'uçan kule' lakaplı CH-47 Chinook, Aydın'daki yangına havadan müdahale ediyor.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesi Yazıkent Mahallesi yakınlarındaki ziraat ve otluk alanda saat 13.30 sıralarında meydana gelen yangında söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Ekiplerin havadan ve karadan yoğun çabasıyla çalışmalarda 8. saate yaklaşılırken, bölgede etkili olan rüzgar sebebiyle alevlerin sık sık yön değiştirmesi müdahaleyi güçleştiriyor.

 

Yangının kısa sürede kontrol altına alınması için hava gücü de artırılırken, Türkiye'nin en büyük yangın söndürme helikopteri olan ve 'uçan kule' lakaplı Chinook tipi helikopteri de sahaya indi.

Bir kerede 10 tona kadar su atabilen uçan kule, nokta atışları ile alevlerin kontrol altına alınmasında önemli rol oynuyor.

Chinook tipi helikopterin Bozdoğan'daki yangına müdahale anları da kameralara yansıdı. Bölgede söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor.

 

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