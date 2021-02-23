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Ekonomi Türkiye'nin en büyük ikinci bankası oldu! Vakıfbank liderliğe oynuyor
Ekonomi

Türkiye'nin en büyük ikinci bankası oldu! Vakıfbank liderliğe oynuyor

VakıfBank, 2020’de elde ettiği finansal sonuçlarının ardından yeni bir başarıya daha imza attı.

Yeniakit Publisher
2021-02-23 12:10:00 -
Türkiye'nin en büyük ikinci bankası oldu! Vakıfbank liderliğe oynuyor

Geçen yılın sonu itibarıyla reel ekonomiye 523 milyar TL katkı sağlayan VakıfBank, aktiflerini de 699 milyar liraya yükselterek aktif büyüklükte bir sıra yükseldi ve ikincilik koltuğuna oturdu.

66 yıldır çözüm üretiyor

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, bankada görev yapan her bir çalışanın her zaman olduğu gibi özellikle salgın sürecinde de büyük özveri gösterdiğini belirterek, “66 yıldır olduğu gibi 2020’de müşterilerimizin daima yanında durduk. İhtiyaçlarını öngörerek hem finansal hem de sosyal çözümler ürettik” ifadelerini kullandı. VakıfBank’ın Türkiye’nin aktiflerine göre en büyük ikinci bankası konumuna ulaşmasının yalnızca finansal bir sonuç olarak görülmemesi gerektiğine işaret eden Üstünsalih, “Bankamız, ülkemiz ekonomik istikrarını korumak ve ihtiyaç duydukları her anda müşterilerimizin yanında olabilmek adına bu süreçte büyük özveri göstermiştir. Müşterilerimizin takdiriyle de bulunduğu konumu yükselterek ikinci sıraya oturmuştur. Bu, yalnızca finansal bir sonuç değil, VakıfBank’ın her alanda ülkesinin ve milletinin yanında olduğunun sağlam bir göstergesidir” değerlendirmesinde bulundu.

Daima bir adım önde

Abdi Serdar Üstünsalih, bankacılık sektörünün sayılarla okunuyor olsa da arka planda başka çarkların da işlediğini belirterek, şunları kaydetti: “Teknolojiyi takip edecek, en hızlı şekilde uygulamaya alacaksınız. Yalnızca yerel piyasalardan değil, uluslararası piyasalardan kaynak sağlayacaksınız. Müşteri alışkanlıklarını izleyecek, onları dinleyecek, onlar talep etmeden uygun çözümler sunacaksınız. Yani daima bir adım önde olacaksınız. Ülkenize, sektörünüze yalnızca rakamsal katkı değil, kurumsal sosyal katkı da sunacaksınız. VakıfBank olarak biz gerek spor kulübümüz gerek kültür yayınlarımız gerekse bu ülkenin özel çocuklarına sağladığımız desteklerle elde ettiğimiz bu ikinciliği rakamsal bir sonuçtan daha fazlası, ülkemizin de bizi takdir ettiği yönünde okuyoruz.” Üstünsalih, yalnızca bankacılıkta değil, diğer alanlarda gösterdikleri faaliyetler ve desteklerle hem ülkenin hem de müşterilerin yanında olmaya devam edeceklerini bildirdi.

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