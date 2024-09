Türkiye’nin en büyüğü 360 milyon dolar yatırım yapacak! Çin Türkiye'ye ilan etti: Konteyner gemisi planı

Çin’in üretim kalitesiyle öne çıkan CSSC Huangpu Wenchong Tersanesi’nden alınacak, her biri 4 bin 300 TEU olan gemiler, Arkas filosunda bulunan en yüksek kapasiteye sahip gemiler olacak. Arkas, bu yatırımla konteyner gemi filosundaki gemi sayısını 55’e, kapasitesini ise 112.230 TEU’ya yükseltirken filosunu gençleştirecek ve büyütecek. Yatırım dolayısıyla İzmir’de gerçekleştirilen imza törenine Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas, Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bernard Arkas ile Diane Arkas Göçmez, Arkas Deniz Ticaret Filosu Grup Başkan Yardımcısı İbrahim Kontaytekin, Genel Müdür Haluk İribaş, Arkas Holding Muhasebe ve Mali Planlama Başkan Yardımcısı Cenk Sivrioğlu, Arkas Holding CIFO’su Perla Karmona, China Shipbuilding Trading Co ve CSSC Huangpu Wenchong Tersanesi yöneticileri, CIMC Financial Leasing ve MB Shipbrokers yetkilileri katıldı.

DAHA AZ YAKITLA DAHA ÇOK YÜK TAŞINACAK

Törende konuşan Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas, “Türkiye’nin dış ticaretine katkı sağlamak ve dünya ile ticaret köprüleri kurmak amacıyla yatırımlarımıza devam ediyoruz. Çin gemi inşa endüstrisi ürettikleri yüksek kalite gemilerle dünyada kendini kanıtladı. Daha önce Çin’den aldığımız gemilerimizden çok memnun kaldık. Şimdi de Türkiye’de ilk kez Çin’e eko-dizayn gemi siparişi veriyoruz. Bu yatırımları yaparken, bugün geldiğimiz noktada kritik önem arz eden sürdürülebilirliği biz, Arkas olarak uzun zaman önce odağımıza aldık. Bu çevreci gemilerle daha az yakıtla daha çok yük taşıma fırsatı yakalarken sürdürülebilirlik hedefimize biraz daha yaklaşacağız. Bu, filomuzu hem gençleştirmeye hem de büyütmeye yönelik bir adım. Bugün burada, bu önemli anlaşmanın altına bizimle birlikte imzasını atan Çin’in gemi inşa endüstrisinin en önemli oyuncusu olan ve üstün üretim kalitesiyle öne çıkan CSSC Huangpu Wenchong Tersanesi’ne ve CIMC Financial Leasing’e de teşekkür ederim. Bu imza Türkiye’ye ve Arkas’a duyulan güvenin bir göstergesidir” dedi.

İŞBİRİLİĞİMİZ ARTARAK DEVAM EDECEK

Tersane tarafında, Wenchong Yard Delegation Genel Müdür Yardımcısı Han Jianbing, “İşimiz gereği farklı ölçekte, farklı coğrafyada ve farklı vizyona sahip birçok şirketle bir araya geliyoruz. Ancak bugün burada gerçekleştirdiğimiz iş birliği bizim en çok keyif aldığımız ve sevdiklerimizden biri oldu. Bizler gibi, ikiden daha fazla şirketin bir araya gelerek böyle büyük bir anlaşmaya imza atması gerçekten çok kıymetli. Bunun gibi iş birlikleri vesilesiyle kurduğumuz ilişkilerle, yeni tanıştığımız arkadaşlarımız bile bizim için “eski dost” oluyorlar. Bu iş birliğimizin burada bitmeyeceğine, artarak devam edeceğine inancım tam. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

2028 YILINDA TESLİM EDİLECEK

CIMC Financial Leasing İşletme Departmanı Genel Müdürü Skye Zhu Tianwei, “Bu yılın başlarında Lucien Arkas’la şahsen tanışmak ve dünyanın önemli armatörlerinden birini tanımak bizim için büyük bir onur oldu. Arkas’ın ticari zekasından ve şirketin köklü geçmişinden çok etkilendik. Sıcak karşılamaları ve nazik misafirperverlikleri için şükranlarımızı iletmek istiyoruz. Arkas ile CIMC arasında gerçekleştirdiğimiz bu ilk iş birliği bu yıl aldığımız isabetli kararlardan biri. Sadece bu kez değil, gelecekte de iş birliklerine imza atacağımızı düşünüyorum” dedi. İmza töreninin ardından heyet Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas eşliğinde Arkas Mattheys Köşkü içinde yer alan Arkas Sanat Bornova’da Arkas Halı Koleksiyonu ve Arkas Sanat Urla’yı ziyaret etti. 2028 yılının Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim ve Aralık aylarında teslim alınacak gemiler Arkas Line tarafından işletilecek. Eko- dizayn yeni nesil gemi olarak inşa edilen gemiler, kapasiteleriyle olduğu kadar yakıt performans ölçüm sistemi sayesinde karbon salınımını düşürerek Arkas’ın sürdürülebilirlik stratejini de destekleyecek.