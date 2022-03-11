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Aktüel Türkiye'nin eğittiği Somalili komandolar göreve hazır
Aktüel

Türkiye'nin eğittiği Somalili komandolar göreve hazır

Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçik tarafından “Komando Temel Eğitimleri” verilen Somalili komandolar eğitimlerini tamamladı.

Yeniakit Publisher
2022-03-11 16:13:00 -
Türkiye'nin eğittiği Somalili komandolar göreve hazır

YENİ AKİT  ANKARA

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeli komandolar tarafından eğitilen Somalili komandolar, eğitimlerini tamamlayarak ülkelerini savunmak için hazır hale geldi.
Milli Savunma Bakanlığı resmi hesabından yaptığı paylaşımla, Isparta’da Terörle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkez Komutanlığınca, ‘Komando Temel Eğitimleri’ verilen Somalili komandoların eğitiminin tamamlandığını duyurdu.

Duyuruda düzenlenen törenden fotoğraflar paylaşılırken, “Isparta’da bulunan Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığınca, ‘Komando Temel Eğitimleri’ni başarıyla tamamlayan Somalili misafir askerî personel için ‘Kurs Kapanış ve Bröve Takma Töreni’ icra edildi.” bilgilerine yer verildi.

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