Türkiye'nin eğittiği Somalili komandolar göreve hazır
Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçik tarafından “Komando Temel Eğitimleri” verilen Somalili komandolar eğitimlerini tamamladı.
YENİ AKİT ANKARA
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeli komandolar tarafından eğitilen Somalili komandolar, eğitimlerini tamamlayarak ülkelerini savunmak için hazır hale geldi.
Milli Savunma Bakanlığı resmi hesabından yaptığı paylaşımla, Isparta’da Terörle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkez Komutanlığınca, ‘Komando Temel Eğitimleri’ verilen Somalili komandoların eğitiminin tamamlandığını duyurdu.
Duyuruda düzenlenen törenden fotoğraflar paylaşılırken, “Isparta’da bulunan Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığınca, ‘Komando Temel Eğitimleri’ni başarıyla tamamlayan Somalili misafir askerî personel için ‘Kurs Kapanış ve Bröve Takma Töreni’ icra edildi.” bilgilerine yer verildi.