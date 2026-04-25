Çok konuşulacak araştırma: Her gün onlarca kez kullandığımız o tuşun sırrını kimse bilmiyor!
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:



Her gün onlarca kez kullandığımız o tuşun sırrını kimse bilmiyor ve bu bilgiler ışığında baktığımız zaman da çok önemli bilgiler de gün yüzüne çıkıyor...

Akıllı telefonlardan bilgisayarlara, sosyal medya etiketlerinden iş yazışmalarına kadar gün boyu parmaklarımızın ucunda olan o meşhur işaretin aslında bir "teknoloji ürünü" olmadığını söylesek? Çoğumuz onu internet ile birlikte hayatımıza giren modern bir sembol sanıyoruz; ancak bu gizemli karakterin kökeni bizi daktiloların tozlu tuşlarından alıp 1500'lü yılların ticaret gemilerine kadar götürüyor. İşte detaylar…

Bugün arkadaşlarımızı etiketlemek veya e-posta göndermek için her gün onlarca kez kullandığımız "@" işareti, sanılanın aksine dijital çağın bir icadı değil.

19. yüzyıl daktilolarına baktığınızda, harflerin arasında kendine yer bulmuş bu sembolü görebilirsiniz. Peki, internetin olmadığı bir dünyada insanlar neden "@" tuşuna ihtiyaç duyuyordu?

"At" sembolünün kökenine dair pek çok teori bulunuyor. En güçlü iddialardan biri, bu işaretin "tembel" Latince katiplerin bir eseri olduğu yönünde.

Tıpkı "&" (ampersand) sembolü gibi, "@" işareti de Latince'de "-e doğru, yanında" anlamına gelen "ad" kelimesinin hızlı yazılmasıyla ortaya çıktı. "A" harfinin kuyruğu, yanındaki "d" harfini içine alacak şekilde uzatıldı.

Sembolün tarihsel kanıtları ise bizi 14. yüzyıl Bulgaristan'ına ve 16. yüzyıl Floransa'sına kadar götürüyor.

1345 yılına ait bir el yazmasında "Amen" kelimesinin baş harfi olarak kullanılan sembol, en net haliyle 4 Mayıs 1536'da İtalyan bir tüccarın mektubunda karşımıza çıkıyor.

Profesör Giorgio Stabile'nin keşfine göre, 1500'lü yıllarda bu sembol ticari bir birim olan "amphora"yı (testi) temsil ediyordu.

19. yüzyıla gelindiğinde ise daktiloların üzerine çoktan yerleşmişti. O dönemde muhasebeciler ve dükkan sahipleri, "@" işaretini "fiyatından" anlamında kullanıyordu. Örneğin; "5 şişe zeytinyağı @ (tanesi şu fiyattan) 20 altın" şeklinde defterlere işleniyordu.

Sembolün modern dünyadaki dirilişi ise 1971 yılında gerçekleşti. Bilgisayar bilimci Ray Tomlinson, ilk e-posta programını yazarken, kullanıcı adı ile bilgisayar adresini ayıracak benzersiz bir sembole ihtiyaç duydu.

Tomlinson, bu seçimi neden yaptığını yıllar sonra "Kullanımda olmayan, karmaşa yaratmayacak bir sembol arıyordum. Seçeneklerim azdı; ünlem işareti veya virgül olabilirdi. Eşittir işaretini de kullanabilirdim ama bu pek mantıklı olmazdı" sözleriyle açıkladı.

Tomlinson'un bu kararı, yok olmanın eşiğindeki 500 yıllık bir ticari sembolü kurtararak onu dijital çağın en ikonik amblemi haline getirdi.

Bugün tüm dünya bu "eski daktilo tuşu" sayesinde birbiriyle iletişim kuruyor.

