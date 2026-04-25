Okan Buruk o isim için 'kapıya dayanın' talimatı verdi bile... İşte bu hamle çok konuşulur!
Galatasaray'da Okan Buruk'un yönetime bildirdiği isim olarak iddia edilen Ugarte için girişimlere hız verilecek.
Ligin bitmesine kısa bir süre kala gelecek sezon için de çalışmalarını sürdüren Galatasaray, orta saha bölgesi için Manchester United forması giyen Manuel Ugarte ile ilgileniyor.
Süper Lig'de şampiyonluk yarışında liderliği elden bırakmayan Galatasaray bir taraftan da gelecek sezonun kadro planlaması için kolları sıvadı. Sarı-kırmızılılar her bölge için çalışmalarını yürütse de ağırlığın orta sahaya verilmesi bekleniyor. Galatasaray aradığı ismi buldu.
TeamTalk'ın haberine göre, Galatasaray, Manchester United'ın 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Manuel Ugarte ile ilgileniyor.
Yine aynı haberde, 2029'a kadar sözleşmesi olan 25 yaşındaki Uruguaylı orta saha oyuncusunun sezon sonunda ayrılmayı düşündüğü aktarıldı.
Ugarte, Manchester United forması altında bu sezon 23 maçta süre bulan Manuel Ugarte, 915 dakika sahada kaldı.
