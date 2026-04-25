  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sezeryana kıyasla normal doğum... Anne adayları artık doğal doğumu tercih ediyor Türkiye'den kaçmak zorunda kalmıştı: F-35'lere görünmezlik sağlayan Ergün Kırklıovalı Kaan kararını duyurdu Trump'tan şok eden Pakistan kararı: İptal ettim Okan Buruk o isim için 'kapıya dayanın' talimatı verdi bile... İşte bu hamle çok konuşulur! Gelibolu'da ilginç anlar: Haka dansı ile atalarını andılar! Bekçilere yeni görev: Çalışma saatleri de değişiyor Çok konuşulacak araştırma: Her gün onlarca kez kullandığımız o tuşun sırrını kimse bilmiyor! Çok konuşulacak anlar: Kur'an kursunu ziyaret eden Okan Buruk o isim için dua istedi
Kadın - Aile
10
Yeniakit Publisher
Tek hamleyle evdeki karıncalardan kurtulun! Kokusunu aldıkları anda...
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Tek hamleyle evdeki karıncalardan kurtulun! Kokusunu aldıkları anda...

Tek hamleyle evdeki karıncalardan kurtulmak çok kolay artık...

Foto - Tek hamleyle evdeki karıncalardan kurtulun! Kokusunu aldıkları anda...

Güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte mutfak tezgahlarından saksı diplerine kadar evlerimizin davetsiz misafirleri olan karıncalar da harekete geçti. Birçok kişi çözüm için marketlerdeki ağır kimyasal ilaçlara sarılsa da hem sağlığınızı hem de evdeki evcil dostlarınızı koruyarak bu sorunu kökten çözebilirsiniz. Doğanın bize sunduğu mucizevi malzemelerle, karıncalara zarar vermeden onları evinizden uzaklaştıracak, etkisi kanıtlanmış o gizli formül gün yüzüne çıktı.

Havaların ısınmasıyla birlikte karıncalar da evlere doğru yol almaya başladı. Özellikle mutfaktaki yemek kırıntılarının veya saksıların çevresinde sıkça beliren karıncalar, birçok insan için oldukça rahatsız edici olabiliyorlar. Ancak, uzmanların önerisiyle uygulayacağınız bu doğal ve pratik yöntem ile onları evinizden kolayca uzaklaştırabilirsiniz. Nasıl mı? İşte cevabı...

Karıncalar sürü halinde gezdiğinden onlarla başa çıkmak zor olabilir. Yiyeceklerinizi saklasanız ve mutfağınızı düzenli olarak temizleyip onlara bir kırıntı bırakmazsanız bile bir şekilde evlerinize girmenin yolunu bulurlar.

Karıncaları evden kovmak zor olsa da ilk etapta eve girmelerini engellemek mümkündür. Nicole Jaques, Tiktok hesabında paylaştığı bir videoda tarçın yağının karıncaları evinizden uzak tutmakta en başarılı yöntem olduğunu söylüyor.

Tarçın kokusu karıncalar için yalnızca rahatsız edici bir koku olmakla kalmıyor aynı zamanda karıncaların yollarını bulmak için kullandıkları feromon izlerine de müdahale ederek evlerinize yeniden gelmemelerini sağlıyor.

Bu noktada dikkat edilmesi gereken nokta ise, yağın oldukça sert yapıda olmasından dolayı yüzeylere uygulanmadan önce bir miktar su ile seyreltilmesi gerektiğidir.

Yalnızca tarçın yağı değil aynı zamanda lavanta veya nane yağı da karıncalar evinizden uzak tutmanız için etkili çözümlerdendir.

Bu keskin kokuya sahip yağlar karıncaların yönlerini bulmalarını sağlayan koku izlerini yok ederek karıncıların evinize girmesine engel olurlar. Karınca kovucu doğal bir sprey elde etmek için bir sprey şişesinin içine 10-15 damla lavanta veya nane yağı damlatın ve içerisine bir su bardağı su ekleyerek iyice çalkalayın. Bu sayede hem karıncaları uzak tutacak hem de evinizin güzel kokmasını sağlayacaksınız.

Eğer evinizde bitki yetiştiriyorsanız karıncaların saksıların içerisine yuva yaptığını görmüş olabilirsiniz. Bu durumda yapmanız gereken işlem oldukça basit. Karınca yuvası haline gelmiş olan saksıların içerisinde bulunan toprağı ters düz yaparak karıncaların alanı terk etmesini sağlayabilirsiniz. Bu işlemi haftada 2-3 kere gerçekleştirdiğinizde karıncalar rahatsız olacağından yuvalarını başka bir bölgeye taşıyacaklardır.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23