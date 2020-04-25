Türkiye’nin dört bir yanındaki yaban hayatı fotokapanda

Türkiye’nin dört bir yanındaki yaban hayatı, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın foto kapanına yansıdı. Vaşaktan, Kurta, yaban domuzundan, alageyiğe kadar onlarca hayvan görüntülendi. Boz ayının sırtını kaşımak için ağaca yaslandığı anlar ise renkli görüntüler oluşturdu.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yaban hayatını izlemek için Türkiye’deki ormanlara yerleştirdiği foto kapanlar yaban hayvanlarını görüntülemeye devam ediyor. Yabani tavşan, alageyik, yaban domuzu, vaşak, boz ayı, kurt görüntülenen hayvanlar arasında yer alırken, sırtını kaşımak için bir ağaca sırtını yaslayan boz ayı ise eğlenceli görüntüler oluşturdu. Boz ayı bir süre sırtını kaşıdıktan sonra alandan ayrıldı.