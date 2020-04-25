  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Türkiye’nin dört bir yanındaki yaban hayatı fotokapanda

Türkiye’nin dört bir yanındaki yaban hayatı, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın foto kapanına yansıdı.

2020-04-25 10:48:51 -
Türkiye’nin dört bir yanındaki yaban hayatı fotokapanda

Türkiye’nin dört bir yanındaki yaban hayatı, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın foto kapanına yansıdı. Vaşaktan, Kurta, yaban domuzundan, alageyiğe kadar onlarca hayvan görüntülendi. Boz ayının sırtını kaşımak için ağaca yaslandığı anlar ise renkli görüntüler oluşturdu.


Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yaban hayatını izlemek için Türkiye’deki ormanlara yerleştirdiği foto kapanlar yaban hayvanlarını görüntülemeye devam ediyor. Yabani tavşan, alageyik, yaban domuzu, vaşak, boz ayı, kurt görüntülenen hayvanlar arasında yer alırken, sırtını kaşımak için bir ağaca sırtını yaslayan boz ayı ise eğlenceli görüntüler oluşturdu. Boz ayı bir süre sırtını kaşıdıktan sonra alandan ayrıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Renault Kangoo
Satılık 2015 model Renault Kangoo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı