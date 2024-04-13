Türkiye'nin doğusundan görülen, akıllara durgunluk veren ışığın 'gizemi' çözüldü! Dünya basınında böyle yankı buldu
Gece saatlerinde Avrupa ve Orta Doğu ülkelerinden gözlemlenebilen 'Şeytan Kuyruklu Yıldızı' olarak bilinen ‘12P/Pons Brooks’ kuyruklu yıldızı Dünya basınında böyle yankı bulurken Türkiye'nin doğusundan da görüntülendi.
'Şeytan Kuyruklu Yıldızı' olarak adlandırılan "12P/Pons Brooks" kuyruklu yıldızı Türkiye'nin doğusundan da görüntülendi.
Dünya basınında negatif etkileri olacak iddiaları yankı buldu
71 yılda bir görülen kuyruklu yıldız bir sonraki geçişini ise 2095 yılında yapacak. En son 71 yıl önce gözlemlenen ve dünya tarihinde son derece yıkıcı etkileri de beraberinde getirdiği öne sürülen bu yıldızın, yine aynı şekilde negatif etkileri taşıyacağı iddia ediliyor.
Kuzey Amerika kıtasında yılın ilk "tam güneş tutulması", Meksika, ABD ve Kanada’da milyonlarca kişi tarafından gözlemlenmişti.
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