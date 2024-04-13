  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İstanbul 90’lı yıllara dönüyor! ‘Kent Uzlaşısı’ndan çöp dağları çıktı

Eurofighter savaş uçaklarıyla ilgili şok rapor! Almanya apar topar Ankara'nın kapısını çalabilir

Beklenmedik petrol gelişmesi! O ildeki arazilere bir bir el konulmaya başlandı, herkes şaşkın

CHP'li Böcek'ten teleferik itirafı!.. Bazıları deve kuşuna döndü

Türkiye’den çok kritik hamle! Erdoğan Papa'ya mektup yolladı

Laikçilerden skandal paylaşım! “Tayyip ve Allah kaybetti (Haşa) Atatürk ile Laiklik kazandı”

Tüm ülke şokta! AVM'de bıçaklı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ahmet Hakan’dan bomba “Bayraktar” yazısı! “Nedenini anlatmak için…” deyip fena tokatladı

Alarm durumuna geçtiler: Artık Türkiye’nin tüm askeri kararlarını izlememiz gereken bir aşamaya girmiş bulunmaktayız

AK Parti’den flaş karar! Bayram tatili sonrası o konuda harekete geçilecek
Aktüel Türkiye'nin doğusundan görülen, akıllara durgunluk veren ışığın 'gizemi' çözüldü! Dünya basınında böyle yankı buldu
Aktüel

Türkiye'nin doğusundan görülen, akıllara durgunluk veren ışığın 'gizemi' çözüldü! Dünya basınında böyle yankı buldu

Yeniakit Publisher
2024-04-13 19:54:00 -
Türkiye'nin doğusundan görülen, akıllara durgunluk veren ışığın 'gizemi' çözüldü! Dünya basınında böyle yankı buldu

Gece saatlerinde Avrupa ve Orta Doğu ülkelerinden gözlemlenebilen 'Şeytan Kuyruklu Yıldızı' olarak bilinen ‘12P/Pons Brooks’ kuyruklu yıldızı Dünya basınında böyle yankı bulurken Türkiye'nin doğusundan da görüntülendi.

'Şeytan Kuyruklu Yıldızı' olarak adlandırılan "12P/Pons Brooks" kuyruklu yıldızı Türkiye'nin doğusundan da görüntülendi.

Dünya basınında  negatif etkileri olacak iddiaları yankı buldu

71 yılda bir görülen kuyruklu yıldız bir sonraki geçişini ise 2095 yılında yapacak. En son 71 yıl önce gözlemlenen ve dünya tarihinde son derece yıkıcı etkileri de beraberinde getirdiği öne sürülen bu yıldızın, yine aynı şekilde negatif etkileri taşıyacağı iddia ediliyor.

Kuzey Amerika kıtasında yılın ilk "tam güneş tutulması", Meksika, ABD ve Kanada’da milyonlarca kişi tarafından gözlemlenmişti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23