Türkiye'nin doğurganlık oranında büyük düşüş! Bakın nasıl çakıldı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Türkiye'nin doğurganlık hızı son yıllarda dramatik bir şekilde düştü. 2001 yılındaki 2,38 olan doğum oranı 2023 yılında 1,51'e geriledi. Bu değişimin, ülkenin demografik yapısını etkileyebileceğini ve gelecekteki nüfus trendleri üzerinde önemli sonuçlar doğurabileceğini belirten Sabah gazetesi yazarı Funda Karayel, şunları kaydetti:

"Son yıllarda Türkiye'de doğum oranlarında dikkat çekici bir düşüş yaşanıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, ülkenin toplam doğurganlık hızı -bir kadının doğurgan olduğu dönemde doğurabileceği ortalama çocuk sayısı- 2001'de 2,38 çocuktan 2023'te 1,51 çocuğa geriledi. Bu düşüş, ülkenin nüfus yapısında önemli değişimlere yol açıyor ve demografik bir dönüşümü işaret ediyor.

Peki, bu rakamların düşmesinin altında yatan nedenler neler olabilir? Özellikle gelişen ve şehirleşen ülkelerde doğum oranlarının düşmesi, bu sürecin doğal bir sonucudur. Ancak, Türkiye'deki doğum oranlarının özellikle 2,1'in altına düşmesi, nüfusun kendini yenileme düzeyinin altında kalması anlamına geliyor. Bu arada doğurganlık hızının bu seviyenin altına inmesi, ilerleyen yıllarda nüfus azalması riskini beraberinde getiriyor.

TÜİK verilerine göre, doğurganlık hızının en yüksek olduğu il Şanlıurfa (3,27 çocuk), en düşük olduğu il Bartın (1,13 çocuk). Genel olarak, doğu ve güneydoğu bölgelerinde doğum oranlarının 2'nin üzerinde olduğu, batı bölgelerinde ise ortalamanın daha düşük olduğu gözlemleniyor. Bir şaşırtıcı detay daha Fransa'nın oranlarının bizden yüksek olması. Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin toplam doğurganlık hızları incelendiğinde, en yüksek toplam doğurganlık hızına sahip olan ülke 1,79 çocuk ile Fransa, en düşük toplam doğurganlık hızına sahip ülke ise 1,08 çocuk ile Malta.

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Doğum oranlarının düşüşünün nedenleri ve sonuçları araştırılmalı. Aksi takdirde, Türkiye'nin demografik geleceği belirsizliklerle dolu olabilir."