Türkiye’nin dijital ve çevreci dönüşüm eylem planları olmalı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Türker’i ziyaret etti. Çetin, ziyarette çevreci dönüşüm konusuna değindi. Yangın ve sel olaylarının bu konuda geç kalındığını ortaya koyduğunu savundu.

Susuz tarıma geçilmeli

Çevreci dönüşümün afetlere dirençli bir ekonomi anlamına geldiğini ifade eden Çetin, şu görüşleri paylaştı: “Önümüzdeki yıllarda bütün yatırımların çevreci dönüşüme yönelmesi zorunludur. Yeni yatırım ve istihdam alanı artık döngüsel ekonomi gibi alanlarda çıkacak. Tarımda ve turizmde yeşil dönüşüm olmazsa en azından Avrupa pazarını kaybederiz. Su kaynaklarımız azalıyor. Susuz tarıma geçmenin yollarını bulmalıyız. En az suyla en çok ürün teknolojilerini kullanmalıyız. Turizm için deniz suyu kirlenmesi yaşamsal bir konu. Kullanım sularının arıtılması, su ve karbon ayak izinin azaltılması en önemli hedeflerimiz olmalıdır.”

Türkiye’nin dijital ve çevreci dönüşüm eylem planları olması gerektiğini dile getiren Çetin, “Bu konularda bakanlıklar ayrı, belediyeler ayrı çalışıyor. Taraflar ‘Bu benim konum’ derlerse olmaz. Artık hiçbir konu sadece bir bakanlığın veya bir kurumun konusu değil” diye konuştu.

Çetin, ATSO olarak yürüttükleri çalışmalardan da söz etti. 2018’de ‘Antalya 4.0’ çalışmasını yaparak turizmde, tarımda, sanayide, ticarette, kentsel düzeyde dijital dönüşümün çerçevesini belirlediklerini hatırlatan Çetin, şöyle devam etti: “Ülke olarak dijitalleşmeyi, e-ticaret, büyük veri, yapay zekâ gibi teknik konularla ele alıyoruz. Oysa dijitalleşme şirketler için müşteriyi, tedarikçiyi, çalışanı paydaş yapmaktır. Biz doğru veriyi bulmakta zorlanıyoruz. ‘Antalya 4.0’ bu çerçeveyi tanımladı ancak bu konuların kentin ve ülkenin temel hedefleri haline gelmesi gerekiyor. Dijital dönüşüm alanında e-ticaret danışmanlığıyla başladığımız faaliyetlere akıllı tarım, yapay zekâ uygulamaları danışmanlığı projeleriyle devam ediyoruz.”