Türkiye'nin dev gayrimenkul şirketi 200 bin metrekare arsa satacak

Konut, ticari gayrimenkul ve arsa üretiminin yanı sıra kentsel dönüşüm faaliyetleriyle adından söz ettiren Helmann, son dönemde konutta talebin artmasına rağmen üretimin azalması üzerine önemli bir karar aldı. Gayrimenkul alanında geliştirdiği çevreci ve kaliteli projelerle öne çıkan şirket; konut arzını artırmak, yeni yatırımlar yapmak ve arazi üretimini sürdürmek amacıyla Ankara ve Afyonkarahisar'da toplam 200 bin metrekarelik arsayı “teklif yöntemiyle” satışa çıkardı.

Şirket, halihazırda kendisinin de konut ve ticari gayrimenkul üretimini sürdürdüğü imarlı ve altyapısı hazır dev arsalar için teklifleri internet sitesi üzerinden alacak. Yatırımcılar, büyük fırsatın sunulduğu sürece ilişkin Helmann'ın internet sitesinden, sosyal medya hesaplarından ve çağrı merkezinden bilgi edinebilecek. Helmann, yatırımcılardan 15 Ekim 2024 tarihine kadar gelen teklifleri değerlendirerek kısa sürede satış sürecini sonuçlandıracak.

Arsalarda 5 bin konut, otel ve AVM yapılabilecek

Helmann Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selman Özgün, Ankara ve Antalya başta olmak üzere Türkiye'nin farklı illerinde gayrimenkul projeleri hayata geçirdiklerini belirterek, yaklaşık çeyrek asırdır doğaya ve insana saygılı konut üretmeyi öncelik olarak benimsediklerini söyledi. Son yıllarda "gayrimenkul sektöründeki en önemli ihtiyaçlardan birisi" olarak gördükleri kurumsal arsa üretimine yoğunlaştıklarını anımsatan Özgün, bu kapsamda Ankara, Antalya, Afyonkarahisar ve İzmir gibi kentlerde arsa projeleri hayata geçirdiklerini anlattı. Özgün, Türkiye'de her yıl 800 bin civarında yeni üretimine ihtiyaç duyulmasına rağmen son dönemde konut arzının düştüğünü, bunun da ana sebeplerinden birisinin özellikle büyükşehirlerdeki arsa yetersizliği olduğunu vurguladı.

Bu ihtiyaçtan yola çıkarak kendilerinin halihazırda konut üretimine devam ettikleri Ankara ve Afyonkarahisar'daki dev arsalarının bir bölümünü satışa çıkardıklarını ifade eden Özgün, şu bilgileri verdi: "Satışa konu arsalarımız konut, otel ve AVM üretimine durumda. 200 bin metrekarelik arsalarımızda yaklaşık 350 bin metrekarelik konut, otel ve ticari gayrimenkul üretimi yapılabilecek. Bu rakam da 5 bin bağımsız bölüme tekabül ediyor. Biz de bu arsalarımızın bulunduğu bölgelerde projelerimize devam ediyoruz."

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ekonomiye katkı sunacağız

Selman Özgün, söz konusu arsaların satışından 500 milyon liraya yakın bir gelir beklediklerini ifade ederek, ilgili gayrimenkullerin satışından sonra burada geliştirilecek projelerin, ekonomiye milyarlarca lira katkı sağlayacağını söyledi. Arsaların satışını teklif yöntemiyle gerçekleştireceklerini dile getiren Özgün, “Teklifleri www.helmann.com/arsa web sayfası üzerinden toplayacağız ve 15 Ekim’de süreci sonlandıracağız.” diye konuştu.

Buradan elde edecekleri geliri yeni yatırımlarda ve arsa üretiminde kullanacaklarını dile getiren Özgün, şu değerlendirmelerde bulundu: "Halihazırda Türkiye'de konut ihtiyacı çok fazla. Nüfusla birlikte tek başına yaşayan kişi sayısı artıyor. Yıllık evlilik sayısı 600 bine yaklaşırken, boşanmaların da konut ihtiyacını artırdığı bir gerçek. Öte yandan gurbetçilerin de konut talebi sürüyor. Buna karşın konut üretimi yavaşlamış durumda. Konut üretmek için ilk şart arsa geliştirmek. Arsa geliştirmeden konut üretemezsin. Biz zaten Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde konut ve nitelikli yaptılar üretmeye devam ediyoruz. Ürettiğimiz arsaların bir kısmında da üretimimiz sürüyor. Portföyümüzde yer alan arsalarımızın bir kısmını konut üretimini hızlandırmak amacıyla satışa çıkardık. Bir nevi konut üretimini hızlandırmak için iş birliği yapıyoruz."

Kaynak: Ekonomim