Türkiye'nin derdi İsveç'i gerdi! ‘Demirtaş için elimizden geleni yapacağız’

Taha Emre Özdemir Ankara

İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström, Stockholm'de yaptığı konuşmasında, PKK sevici HDP'nin tutuklu Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "Muhaliflerle gazetecilere yönelik baskıların son bulmasını Türkiye'den pek çok kez talep ettik." diyen Bakan Wallström, HDP'li Demirtaş'a yönelik şu ifadeleri kullandı:

"HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş ve tutuklu HDP milletvekilleri ile basına ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik baskılar konusunda Türkiye'deki muhaliflere destek olarak bu konuyu gündemde tutmaya devam edeceğiz."

'Kürtlerin kontrolündeki bölgede mahkeme kurulabilir'

Kuzey Suriye'deki özerk yönetimle ilişki içinde olduklarını söyleyen İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström,"Herşeyden önce Kürtlerin IŞİD'e karşı nasıl büyük mücadele verdiklerini kabul etmeliyiz. Kürtlerin kontrol ettiği bölgede mahkeme kurulabilir." ifadelerini kullandı.

Öte yandan söz konusu haber, PKK terör örgütünün yayın organı Özgür Yaşam Gazetesi'nin manşetinde yayınlandı.