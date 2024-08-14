Türkiye'nin denizlerdeki hakimiyeti güçlenecek

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için büyük önem taşıyan bu fırkateyn, modern teknolojiyle donatılmış ve ulusal savunma kapasitemizi artırmak için stratejik bir adımı temsil ediyor. Türk mühendislik yetenekleri ve sanayi gücü bir kez daha gözler önüne seren sac kesim töreni, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın coşkusunu ve anlamını daha da pekiştiren büyük bir kazanım olarak değerlendirilebilir.

İSTİF sınıfı fırkateynler için gaz türbinli motor siparişi

Türkiye, MİLGEM Projesi kapsamında geliştirilen İSTİF sınıfı 9-10-11 ve 12 numaraları fırlateynlere gaz türbinli motoru sağlamak üzere GE Aerospace ile sözleşme imzalamıştı. Sipariş edilen 4 adet LM2500 motoru, her bir fırkateyne 23 MW güç sağlayacak.

Bu bağlamda GE Aerospace, 2023 yılının Nisan ayında TAİS Tersanesi ve STM şirketleri ile MİLGEM Projesi kapsamında motor tedarikine yönelik olarak sözleşme imzalamıştı. İlgili sözleşme ile 6,7 ve 8 numaralı İ sınıfı gemilere LM2500 gaz türbinli deniz motor entegre edilecek.

GE Aerospace, 1997 yılından beri Türk Deniz Kuvvetleri’ne güvenilir tahrik çözümleri sunmaktadır. Şu anda Türkiye’de toplamda 18 gemide 31 adet LM2500 gaz türbini bulunmaktadır. Bu gemilere, Ada sınıfı korvetler ve MİLGEM Projesi’nin fırkateynlerinin yanı sıra Barbaros ve Gabya sınıfı fırkateynler ve DIMDEG filo yakıt ikmal gemisi gibi programlar da dahildir. Türk Donanması için geniş filo deneyimi ve kanıtlanmış güvenilirliği ile LM2500 motor ailesi, Türk Donanma’nın gelecekteki TF-2000 hava savunma muhribi için ideal bir seçenek olarak öne çıkmaktadır.

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