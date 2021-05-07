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Gündem Türkiye'nin demokrasi yolunda ödediği bedeller
Gündem

Türkiye'nin demokrasi yolunda ödediği bedeller

Ülkemizde bir azınlığın darbelere nasıl yol açtığını ve dindar insanlara verdiği zararı anlatan Huriye Tezgelen, bugünlere nasıl gelindiğini anlattı.

Yeniakit Publisher
2021-05-07 04:19:00 -

Huriye Tezgelen, Türkiye'nin demokrasi tarihi hakkında hazırladığı belgesel Türkiye'de demokrasi alanında neler yaşandığını anlattı. Türkiye'nin kuruluşundan günümüze demokrasi alanında nasıl bedeller ödendiğini ve ülkemizdeki darbeler ve ona karşı verilen mücadeleyi anlattı.

Tezgelen, yeni kurulan Türkiye'de dindarların verdiği mücadeleyi ve 18 yılda elde ettiği kazanımları anlattı. Bu günlere kolay gelinmediğini anlatan Tezgelen ne kadar emek verildiğini gözler önüne serdi.

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