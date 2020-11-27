Türkiye'nin datası Türkiye'de kalacak! Veri Merkezi yatırımlarımız devam ediyor

Buğra Kardan

Müşterilerine sunduğu dijital servislerle takdir toplayan Turkcell tarafından verilerin korunması, güvenli bölgelerde tutulması için de önemli adımlar atılıyor. Kurumca art arda veri merkezleri devreye sokuluyor. İzmit (Gebze), İzmir (Menderes) ve Ankara’da (Temelli) yer alan bu merkezlere bir yenisi ekleniyor.

Gerekli adımlar atılıyor

Yakında Tekirdağ’da (Çorlu) hizmete girecek veri merkeziyle Türkiye’nin datasının Türkiye’de kalması amaçlanıyor. Veri güvenliğinin önemine işaret eden Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Yeni Akit’e yaptığı açıklamada “Yurt içindeki dataların yurt dışına çıkarılmaması için tüm imkânlarımızı kullanıyoruz” şeklinde konuştu.

Altyapımızı kullanıyoruz

“Günümüzün petrolü veri. Veri güvenliği ise milli mesele” diyen Erkan, şunları söyledi: “Artık her ülke kendi verisini kendi tutma gayretinde. Biz de yıllardır bunun önemini vurguluyoruz. Ülkenin dört bir yanında açtığımız veri merkezleriyle geleceğimizi güvenli ellerde tutuyor ve çağın en kıymetli gücü olan bilgiye sahip çıkmak için tüm teknolojik altyapımızı en üst seviyede kullanıyoruz. Bu amaçla yaptığımız yatırımlarla ülkemizin verisini yerli ve milli tesislerde en yüksek güvenlik standartlarını sağlayarak koruyoruz. Ayrıca siber güvenlik operasyon merkezimizle de hem müşterilerimize koruma sağlıyor hem kurumlara özel koruma çözümleri sunuyoruz. Burada görev yapan 100’den fazla siber güvenlik uzmanımız 7/24 izleme yaparak, olası ataklar öncesinde gerekli önlemlerin alınmasını sağlıyor.”

Şimdi sıra Çorlu'da

Yeni yatırımlar yapmakta kararlı olduklarını belirten Erkan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Turkcell olarak ülkemizin verisinin ülke içinde kalması için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu amaçla yeni nesil veri merkezlerine 2 milyar liradan fazla yatırım yaptık. Gelinen aşamada Türkiye’nin en büyük veri işletmecisi konumundayız. Ankara’da Türkiye’nin en büyük veri merkezini açarak toplamda 33 bin 500 metrekare beyaz alana ulaştık. Bu veri merkezimiz, yeşil bina ve çevreye uyumlu olduğunu belgeleyen ‘Leed Gold’ sertifikasına da sahip. Birçok noktasında milli ürünler kullanılan veri merkezlerimizde yerli üreticilerce geliştirilen iklimlendirme sistemleri, kabinetler ve güç kaynakları hizmet veriyor. Ayrıca otopark üzerine yerleştirilen solar panellerden güneş enerjisiyle kendi elektriğini kendi üreten Mekânın yerlilik oranı ise yüzde 75. İnşallah yakın bir zamanda Çorlu’da veri merkezi açmayı hedefliyoruz. Bu yatırımımızla birlikte toplam beyaz alan kapasitemiz 39 bin 500 metrekareye çıkacak.”

Depreme dayanıklı

İzmir (Menderes) Veri Merkezi, 2 bin 400 metrekaresi beyaz alan olmak üzere 14 bin 500 metrekare kapalı alana sahip. Uluslararası standartlara uygun olarak inşa edilen merkez, sunduğu ileri teknolojinin yanı sıra güvenliğiyle de ön planda. Depreme dayanıklı olan merkezde 900 kabinet, 15 bin metre fiber optik kablo, 300 kamera, 7 bin sensör var.

Yüzde 50 tasarruf imkanı

33 bin metrekare alan üzerine kurulan merkez için 33 bin uzunluğunda metre fiber kablo kullanıldı. 3 yıl içerisinde yaklaşık 275 milyon liralık yatırım yapılacak veri merkezinin faaliyete geçmesiyle YouTube, Google ve Facebook’un da verilerini Türkiye’de tutmasının yolu açılacak. Merkez sayesinde şirketler ve kurumlar veri merkezi hizmetini Turkcell’den alabilecek. 100 çalışanı olan bir şirket tüm teknoloji ve sistem altyapısı için kuracağı veri merkezine 1 milyon lira harcarken, bu hizmeti Turkcell’den yüzde 50 tasarrufla alabilecek.