Türkiye'nin Dakka Büyükelçisi Turan, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Bangladeş ziyaretini değerlendirdi:

ANKARA (AA) - BEHLÜL ÇETİNKAYA - Türkiye'nin Dakka Büyükelçisi Mustafa Osman Turan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Bangladeş ziyaretinde ikili ticaretten Arakanlı mültecilere birçok konunun ele alındığını ve bu konularda karşılıklı siyasi iradenin ortaya konduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Bangladeş'e yaptığı resmi ziyareti AA muhabirine değerlendiren Turan, ikili ticaretten Arakanlı Müslümanlara birçok alanda iş birliğinin ele alındığını belirtti ve gelecek dönemde hayata geçmesi beklenen gelişmeleri anlattı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde ülkeye çok fazla üst düzey ziyaret yapılmadığına dikkati çeken Turan, "Bu zor dönemde Sayın Bakanımızın Bangladeş'e gelişi önemli bir yankı buldu. Bangladeş'e 5 tonluk bir tıbbi yardımda bulunmuştuk, bu da çok önemli karşılanmıştı." dedi.

İkili ticaret hacminin salgına rağmen düşmediğini belirten Turan, şu anda 1 milyar dolar olan ticaretin gelecek dönemde ikiye katlanmasını planladıklarını vurguladı. Turan, "Türkiye'den Bangladeş'e daha fazla yatırımcı getirmek istiyoruz çünkü burası çok avantajlı bir ülke. Hem kalifiye iş gücü bakımından hem de büyük bir pazar olması bakımından avantajlı. Bangladeş, az gelişmiş ülkeler kategorisinde olduğu için Avrupa Birliği gibi birçok yere gümrüksüz satış yapabiliyor." diye konuştu.

Türk ve Bangladeşli iş adamlarının gelecek dönemde bir araya gelerek anlaşmalar imzalayacağını söyleyen Turan, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki dönemde buradaki iş dünyası temsilcisi kurumlarla Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) arasında bir anlaşma imzalanacak. Ayrıca iki ülke iş insanları arasında iki tane de sanal toplantı yapılacak. O toplantılardan önemli sonuçlar çıkmasını bekliyoruz. Sayın Bakanımızın ziyaretinde bu konudaki ortak siyasi irade teyit edildi. Bunların yanında Bangladeş'te özel ekonomik bölgeler var. Onlardan bazıları ülkelere tahsis ediliyor. Bangladeş bizim yatırımcılarımız için de özel ekonomik bölge tahsis etmek istiyor."

Turan, ülkede kamu özel sektör iş birliğiyle bir hastane inşa edileceğini ve bunun için Bangladeş'in arazi tahsis edeceğini de vurguladı.

- "Rohingya konusunda Bangladeş'e destek veriyoruz"

Bangladeş'e 2017'de yeni bir Arakanlı Müslüman mülteci akınının gerçekleştiğini hatırlatan Turan, ülkedeki kamplarda yaşayan yaklaşık 1 milyon mülteciye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Türk Kızılay gibi kurumların yanında Türk STK'ler aracılığıyla yardımların yapıldığını söyledi.

Turan, Çavuşoğlu'nun bu yardımların devam edeceğini vurguladığının altını çizerek "Bangladeş, Arakanlıların Myanmar'a geri dönmesini ve bunun için Myanmar'a uluslararası alanda baskı yapılmasını istiyor. Çünkü geri dönüş konusunda bir anlaşma imzalandı ancak Myanmar bunu uygulamıyor. O konuda Bangladeş'le iş birliğimiz söz konusu. Uluslararası Ceza Mahkemesinde bireylere ve Myanmar devletine yönelik açılmış davalar var. O mahkeme süreçlerinde de Bangladeş'e destek veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Bangladeş'in kamplarda yaşayan Arakanlıların yaklaşık yüzde 10'unu Bhasan Char Adası'nda kurulacak bir kampa taşıma isteğine de değinen Turan, "Adadaki koşulların Birleşmiş Milletler (BM) standartlarına uygun olması gerekiyor. Aksi takdirde bağışçı ülkeler bir adım atmak istemiyorlar. Sayın Bakanımıza 'Türkiye bu konuda destek olacak mı?' şeklinde bir soru geldi. Türkiye yardım yapmaya hazır. BM, adadaki koşullar konusunda olumlu bir rapor verirse biz de diğer bağışçı ülkeler gibi yardımlarımızı devam ettiririz. Sayın Bakanımız da Bangladeş hükümetine bu konuda BM ile iş birliği yapmalarını tavsiye etti." diye konuştu.

- "Türkiye savunma sanayisi alanında önemli bir tedarikçi ülke olarak öne çıkıyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da gelecek dönemde Bangladeş'i ziyaret etmesinin beklendiğini ifade eden Turan, bu ziyaretin de Türkiye'nin "Yeniden Asya" politikası çerçevesinde önemli olduğuna dikkati çekti.

Çavuşoğlu'nun ziyaretinde savunma sanayisi alanında iş birliği konularına da değinildiğini kaydeden Turan, "Savunma sanayisi önemli bir iş birliği alanı. Bu konuda iki ülke silahlı kuvvetleri arasında imzalanan anlaşmalar ve bazı savunma şirketlerinin geliştirdiği ilişkiler var. Önümüzdeki dönemde ikili ilişkilerimizin gelişimine paralel olarak daha fazla iş birliği yapmak istiyoruz. Bangladeş bu zamana kadar başka ülkelerle bu ticareti yaptı ancak bundan sonra alım yaptıkları ülkeleri çeşitlendirmek istiyorlar. Türkiye de bu konuda önemli bir tedarikçi ülke olarak öne çıkıyor." dedi.

Turan, Bangladeş ve Türkiye'nin karşılıklı olarak birkaç ay arayla yeni büyükelçilik binaları açılışı yaptığını hatırlatarak "Bu binalar gerçekten gurur verici. Elçiliklerin paralel açılması ve ciddi yatırımlar yapılmış olması ikili ilişkilere verdiğimiz değeri gösteriyor." şeklinde konuştu.