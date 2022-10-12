Türkiye'nin binek otomobil ihracatı 9 ayda 6.5 milyar doları aştı

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerinden derlenilen bilgilere göre, otomotiv sektör temsilcileri ocak-eylül döneminde 101 ülke, özerk bölge ve serbest bölgeye binek otomobil sattı. Bu dönemde 22 milyar 325 milyon 73 bin dolarlık dış satıma imza atan otomotiv endüstrisinin ihracatında binek otomobilin payı yüzde 29.37 oldu. Ana ihracat pazarlarının başında Avrupa ülkelerinin geldiği sektör, en fazla binek otomobil ihracatını Fransa’ya gerçekleştirdi. Otomobil üreticilerinin yılın 9 ayında bu ülkeye dış satımı 948 milyon 759 bin dolar oldu.