  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Heyecanlandıran mesaj! Tarih verdi: 30 bin liralık altın 10 bin lira olacak

Putin'in Türkiye teklifine ilk cevap geldi!

Kılıçdaroğlu'nun basın özgürlüğü böyle olur! ABD'deki Türk gazeteciler isyan etti

AK Parti'nin oy oranı açıklandı! "Küsurunu muhalefet partilerine hediye ediyoruz" deyip bombayı patlattı! Birileri düşüp bayılacak

Togg'la ilgili flaş gelişme! Az önce tüm Türkiye’ye duyuruldu

Ette o iddiayla ilgili flaş açıklama! En yetkili isim, müjdeli haberi duyurdu

Suya indirim yurtdaşı vuruyormuş! 'İmam keçi çaldı' kafası yeniden hortladı

"2-3 kuruş olacak" diyen adamı görün! Mansur'dan "indirimli su vermem" başvurusu

Bu nasıl bir manyaklık? Aşağıdakiler bunu dedi, 7. kattan atladı

Ruhat Mengi yine trollendi! Bu kafayla devam et
Otomotiv Türkiye'nin binek otomobil ihracatı 9 ayda 6.5 milyar doları aştı
Otomotiv

Türkiye'nin binek otomobil ihracatı 9 ayda 6.5 milyar doları aştı

Türkiye otomotiv sektörü, ocak-eylül döneminde 6 milyar 558 milyon 472 bin dolarlık binek otomobil ihraç etti.

Yeniakit Publisher
2022-10-12 21:54:00 -
Türkiye'nin binek otomobil ihracatı 9 ayda 6.5 milyar doları aştı

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerinden derlenilen bilgilere göre, otomotiv sektör temsilcileri ocak-eylül döneminde 101 ülke, özerk bölge ve serbest bölgeye binek otomobil sattı. Bu dönemde 22 milyar 325 milyon 73 bin dolarlık dış satıma imza atan otomotiv endüstrisinin ihracatında binek otomobilin payı yüzde 29.37 oldu. Ana ihracat pazarlarının başında Avrupa ülkelerinin geldiği sektör, en fazla binek otomobil ihracatını Fransa’ya gerçekleştirdi. Otomobil üreticilerinin yılın 9 ayında bu ülkeye dış satımı 948 milyon 759 bin dolar oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23