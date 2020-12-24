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Aktüel Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Bilgiç, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Bilgiç, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-24 12:27:54 -
Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Bilgiç, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

BELGRAD (AA) - Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin Türkiye ve dünya gündemini etkileyen fotoğrafları arasından seçilip oylamaya sunulan fotoğrafları tek tek inceleyen Bilgiç, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde beğendiği fotoğraflar için oy kullandı.

"Haber" kategorisinde Abdullah Coşkun'un "Koronavirüsle zorlu mücadele" fotoğrafını seçen Bilgiç, 2020 yılının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleyle geçtiğini belirterek bu mücadelede özellikle sağlık çalışanlarının büyük fedakarlık gösterdiğini vurguladı.

AA'nın da sağlık çalışanlarının kahramanca mücadelesini çok güzel fotoğraflarla kayıt altına aldığını söyleyen Bilgiç, "Bu hiçbir zaman unutulmayacak. Bunun için oyumu en başta sağlık çalışanlarıyla ilgili bir fotoğrafta kullandım." dedi.

"Yaşam" kategorisinde Sercan Küçükşahin'in "Hürmetçi Sazlığı'nda gün batarken" fotoğrafına oy veren Bilgiç, bu fotoğraf karesini çok estetik bulduğunu söyledi.

Bilgiç, "spor" kategorisinde ise oyunu Kate Green'in "Galatasaray Avrupa sahnesinde" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.

Spor fotoğraflarında anı yakalamanın önemine işaret eden Bilgiç, "Çok uzun bir maçın sadece 10 saniyesinde olabilecek bir şeyi yakalamak lazım. Bu da ciddi bir dikkat ve emek gerektiriyor." ifadelerini kullandı.

Başarılı çalışmaları için AA'yı tebrik eden Büyükelçi Bilgiç, "AA, her zaman olduğu gibi bizim ana haber kaynağımız oldu. Dünyanın her tarafından Türkiye'ye, Türkiye'den Sırbistan'a haber taşıdı." diye konuştu.

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