Türkiye'nin batı kıyı kesimlerinde bugün fırtına bekleniyor

ANKARA (AA) - Türkiye'nin batı kıyı kesimlerinde bugün kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili olacak.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün Kıyı Ege, Çanakkale ve Balıkesir'in batı kesimleri ile Edirne'nin güney kesimlerinde, güney yönlerden kuvvetli rüzgar (40-60 kilometre/saat) ve kısa süreli fırtına (60-80 kilometre/saat) bekleniyor.

Meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.