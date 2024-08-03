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Ekonomi Türkiye'nin başına talih kuşu kondu! Tamı tamına 2 milyar metreküplük doğalgaz
Ekonomi

Türkiye'nin başına talih kuşu kondu! Tamı tamına 2 milyar metreküplük doğalgaz

Yeniakit Publisher
2024-08-03 13:12:00 -
Türkiye'nin başına talih kuşu kondu! Tamı tamına 2 milyar metreküplük doğalgaz

Türkiye doğalgaz merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bu kapsamda, 2 milyar metreküplük Türkmen gazının Türkiye'ye ulaşması planlanıyor.

Türkiye, enerji merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Jeopolitik konumunun da gücünü kullanan Türkiye, Türkmenistan gazının Avrupa'ya geçişine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Rusya-Ukrayna savaşının ardından Avrupa'da enerji sorunu yaşanırken alternatif rotalara yönelindi.

Türkiye-Türkmenistan enerji iş birliği

Türkmenistan da bu alternatiflerden biri ancak Türkmen gazının Avrupa'ya taşınması için denkleme Türkiye'nin dahil olması şart.

Türkiye ile Türkmenistan arasında ilk etapta mutabakat zaptı hazırlandı. Anlaşmada doğal gaz ve hidrokarbon alanında önemli iş birliklerine yer verildi. Ardından Türkiye ve Azerbaycan Doğal Gaz Alanında İş Birliği Anlaşması imzalandı.
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2 milyar metreküplük Türkmen gazının Türkiye'ye ulaşması planlanıyor

Son olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkmenistan'a iki günlük önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. Görüşmedeki en önemli gündem maddesi doğal gaz ve petrol oldu.

Türkmen gazı Türkiye'den satılacak

İlk etapta yıllık 2 milyar metreküplük Türkmen gazının Türkiye'ye ulaşması planlanıyor. Ardından hedef bu kapasitenin artması.

Türkmen Gazı'nın Türkiye üzerinden Avrupa'ya satılması Türkiye'nin enerjide ticaret merkezi olma hedefine de katkı sağlayacak.

 

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