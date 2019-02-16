“Türkiye’nin bağımsızlığı küresel aktörleri rahatsız ediyor!”

RESUL EKREM ŞAHAN/ANKARA

Stratejik Düşünce Enstitüsü (SDE) tarafından düzenlenen “Uluslararası Sistemin Kıskacında Sudan” paneli Ankara’da gerçekleştirildi.

Panelin açılış konuşmalarını Türkiye-Sudan Dostluk Grubu Başkan Yardımcısı Orhan Erdem, SDE Başkanı Muhammet Savaş Kafkasyalı, Sudan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi H.E Yusuf A.t Kordofani yaptı.

“Küresel aktörler rahatsız”

Dünyanın sancılı bir dönüşüm sürecinden geçtiğini belirten TBMM Türkiye-Sudan Dostluk Grubu Başkan Yardımcısı Orhan Erdem, “Hiçbir bölge, ülke bu dönüşüm sürecinin getirdiği sınamalardan muaf olmamaktadır. Türkiye’nin bağımsızlığı küresel aktörleri ve onların bölgedeki müttefiklerini rahatsız etmiş Türkiye FETÖ başta olmak üzere PKK, DAEŞ, PYD ve daha birçok terör örgütünün saldırılarının hedefi olmuştur. FETÖ’nün seçilmiş iktidara saldırılarının yoğunlaştırdığı 2012-2013-2014 yılları bazı bölgesel aktörlerin Ortadoğu’da toplumsal talepleri yansıtan bir milli ve yerli aktörlerin hedef alındığı dönemler olmuştur. Bölgeyi dizayn etmek isteyen küresel aktörler hem Türkiye’yi, hem de Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki milli ve yerli aktörleri hedef almıştır. Sudan’da hedef haline gelmiş önemli bir bölgesel aktördür” şeklinde konuştu.