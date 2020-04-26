Türkiye'nin açığını bulmak için pusuda bekleyen BirGün'e gün doğdu

yeniakit.com.tr Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede, süreci başından beri başarıyla yürüten Türkiye, sağlık sistemi çöken Avrupa ülkeleri dahil olmak üzere birçok ülkeye de yardım yolluyor. Yurt içinden aldığı övgülerin yanında yurt dışından da hayranlıkla izlenen Türkiye'nin açığını arayan bazı çevreler ise dikkatlerden kaçmıyor.

Ellerinde hesap makinesiyle bekliyorlar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloda toplam yapılan test sayısı, 898 bin 742 olması gerekirken 889 bin 742 olarak yazıldı.Toplam yapılan test sayısı hata ile daha az gösterildi. Ardından Bakanlık ilk paylaştığı sayıları düzeltti.

Bir rakamın yerinin yanlış yazılması, hata bulmak için pusuda bekleyen CHP yandaşlarını ise sevindirdi.

Kendi takipçileri BirGün ile alay etti

Elinde hesap makinesiyle bekleyen CHP yandaşı mezhepçi BirGün, Bakan Koca'nın paylaşımının ardından "Sağlık Bakanlığı, açıkladığı verilerdeki toplam test sayısında hata yaptı" şeklinde paylaşım yaptı.

Pusuda bekleyen BirGün ile kendi takipçileri de alay etti.

İşte BirGün'ün haberine gelen tepkiler:

@fatmazehrakanar: 898 bin 742 olması gereken test sayısı 889 bin 742 olarak kayda geçirilmiş. Gözünüz aydın, hatayı bulmuşsunuz. Tebrikler. Umarım ilk başarınız bu değildir.

@buralrdadeliyim: Bu ne gereksiz bir muhalefetlik.

@basegmiyorum: O zaman kesin yalan söylüyorlar vayyy canınaaa 100 milyon ölüyü Haliç'e atmışlar kesin bilgi yayalım.