Türkiye'nin 46 milyar dolarlık gelirine rakip olmak için harekete geçtiler! Avrupa ülkesi harekete geçti!

Türkiye'nin Kuzeydoğudaki komşusu Gürcistan, Karadeniz kıyısında her şey dahil konseptinde faaliyet gösterecek oteller inşa etmeye başladı.

Batum-Acara bölgesinin maliye bakanlığı Karadeniz kıyısında 4 tane her şey dahil otel yapılacağını duyurdu. Toplamda 1055 odayla hizmet verecek 4 otelin Gürcistan'ın Karadeniz kıyısında turizmin gelişmesi için lokomotif görevi göreceği ve Türkiye'deki benzer tesislerle rekabet edeceği kaydedildi.

Forbes.ge'de yer alan habere göre Gürcistan, Karadeniz'deki tatil beldelerini Türkiye modeline göre geliştirmeye başladı. Batum-Gonio'da Wyndham Grand ve Wyndham Grand Residences markalı her şey dahil otel kompleksi inşaatının devam ettiği belirtilen haberde, her şey dahil formatındaki tesisin 1500 otelle dünyanın en büyük uluslararası otel yönetim şirketi olan Aimbridge Hospitality tarafından işletileceği ifade edildi.

12 ay faaliyet gösterecek şekilde dizayn edilen tesiste SPA, restoranlar, su kaydırakları, barlar, çocuk merkezleri ve daha fazlası yer alacak. Otelcilik devi, uluslararası tur operatörleri ile anlaşmalar yaparak bölgeye paket turlarla da misafir getirecek. Hedef pazarlar arasında Rusya Federasyonu, İsrail, AB ülkeleri ve Körfez ülkeleri başı çekiyor.

Türkiye'nin turizm geliri

Turizm geliri 2022 yılında bir önceki yıla göre %53,4 artarak 46 milyar 284 milyon 907 bin dolar oldu. Bu yılki gelirin 34 milyar 477 milyon 12 bin dolarını kişisel harcamalar, 11 milyar 807 milyon 895 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

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